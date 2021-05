Horała: badania środowiskowe i terenowe pod CPK idą zgodnie z planem

Badania środowiskowe i terenowe pod inwestycje Centralnego Portu Komunikacyjnego odbywają się zgodnie z planem i harmonogramem - zapewnił wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

"Badania środowiskowe i terenowe realizujemy po to, żeby jak najlepiej przygotować Centralny Port Komunikacyjny. Zależy nam na tym, żeby CPK, serce nowego systemu transportowego w Polsce, powstał w harmonii z potrzebami środowiska. Badania te odbywają się zgodnie z planem i harmonogramem" - powiedział Horała.

Badania odbywają się na terenie trzech gmin - Baranów, Teresin i Wiskitki - na których ma powstać Centralny Port Komunikacyjny.

Horała podkreślił, że "wśród mieszkańców terenu inwestycji funkcjonuje wciąż sporo nieprawdziwych informacji, które warto prostować. Wszelkie prace w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej prowadzone są zgodnie z przepisami polskiego i europejskiego prawa, a także w oparciu o dobre praktyki wypracowane przez wiele lat inwestycji w Polsce".

Rzecznik spółki CPK Konrad Majszyk zapewnił, że obserwacje przyrodnicze odbywają się praktycznie bez ingerencji w teren.

"Nie mają charakteru inwazyjnego, czyli ingerującego w glebę, grunt, czy budynki. Nie powodują naruszenia mienia właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego" - powiedział.

Wskazał jednocześnie, że tego typu badania są prowadzone w Polsce w analogiczny sposób od wielu lat dla każdej inwestycji, w przypadku której jest konieczne pozyskanie informacji przyrodniczych, tzn. przy budowie dróg, linii energetycznych, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej itp.

"Za każdym razem, gdy w trakcie prowadzania wizji terenowej powstaje konieczność wejścia na ogrodzony teren nieruchomości, przed jego dokonaniem, osoby działające na zlecenie CPK zwracają się o zgodę do właściciela lub zarządcy nieruchomości na dokonanie czynności na terenie ich ogrodów, działek, zagród " - powiedział Majszyk.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

