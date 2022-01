Horała: Harmonogram ws. CPK jest ambitny i aktualny

Harmonogram dotyczący Centralnego Portu Komunikacyjnego jest ambitny i aktualny - powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. Podtrzymał termin zakończenia budowy nowego lotniska w 2027 r.

Harmonogram zakładający zakończenie budowy do roku 2027 jest harmonogram niezwykle ambitnym i pozostaje aktualny - zapewnił Marcin Horała.

Pytany, kiedy z nowego portu odleci pierwszy samolot, wiceminister podtrzymał wcześniejsze plany zakładające, że będzie to w roku zakończenia budowy. - Rok 2027 jest to aktualne - zapewnił.

Przyznał jednocześnie, że to od linii lotniczych będzie zależało, kiedy zaczną latać z nowego lotniska. Jak mówił, część z nich może rozpocząć swoje operacje lotnicze w sezonie lato 2028.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. W ramach tego projektu na ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

"Harmonogram zakładający zakończenie budowy do roku 2027 jest harmonogram niezwykle ambitnym i pozostaje aktualny" - zapewnił Horała konferencji prasowej w Sejmie.

Pytany, kiedy z nowego portu odleci pierwszy samolot, wiceminister podtrzymał wcześniejsze plany zakładające, że będzie to w roku zakończenia budowy. "Rok 2027 jest to aktualne" - zapewnił.

Przyznał jednocześnie, że to od linii lotniczych będzie zależało, kiedy zaczną latać z nowego lotniska. Jak mówił, część z nich może rozpocząć swoje operacje lotnicze "w sezonie lato 2028".

Horała poinformował, że w piątek w Poznaniu ma być podpisana umowa na studium wykonalności dla budowy kolei Dużych Prędkości Sieradz-Poznań.

Wiceminister odniósł się także do czwartkowego raportu NIK w sprawie CPK. Przyznał, że "jak do tej pory, w tym co NIK skontrolował, żadnych nieprawidłowości nie stwierdza".

Do raportu NIK odnieśli się też posłowie PO. Podkreślali, że raport ws. CPK jest "miażdżący", bo wskazuje na brak uzasadnienia biznesowego opłacalności tej inwestycji pod względem ekonomicznym i społecznym.

"Albo posłowie opozycji tego raportu nie czytali, albo czytali i bardzo świadomie i cynicznie kłamią" - stwierdził Horała, który przytoczył jeden z fragmentów raportu. "Podmioty zaangażowane w realizację Koncepcji CPK, spółka CPK oraz Przedsiębiorstwo Państwowe +Porty Lotnicze+ (PPL), właściwie wykonywały zadania w tym zakresie. Działania na etapie planowania i przygotowania inwestycji były zgodne z założeniami Koncepcji CPK. Pełnomocnik rządu ds. CPK właściwie wykonywał zadania w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i realizacją Programu CPK" - przywołał Horała fragment raportu.

Raport NIK ukazał się w czwartek na jej stronach. "Największa obecnie rządowa inwestycja w Polsce czyli budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego już na starcie ma opóźnienie" - czytamy w raporcie. Izba wskazała, że przy tym tempie prac zakończenie budowy lotniska do końca 2027 roku jest zagrożone. "W dodatku: nadal nie wiadomo ile dokładnie będzie kosztować CPK, ani skąd będą pochodzić pieniądze na ten projekt. Aby nowy port lotniczy (komponent lotniczy) był opłacalny musiałby obsłużyć w 2030 r. - 24,3 mln pasażerów, a nakłady inwestycyjne nie mogą przekroczyć 46 mld zł" - napisano.

W ocenie NIK, niezbędne jest "niezwłoczne przeprowadzenie rzetelnej analizy kosztów i korzyści, zarówno tych ekonomicznych, jak i społecznych, jakie ma przynieść budowa największego lotniska w naszym kraju", szczególnie w sytuacji załamania na rynku lotów pasażerskich z powodu pandemii.

NIK wnioskowała do pełnomocnika rządu ds. CPK o opracowanie analiz wykonalności poszczególnych projektów lub podprogramów oraz wypracowanie harmonogramu realizacji Programu CPK, zapewniające ich zharmonizowanie, z uwzględnieniem wszystkich zidentyfikowanych ryzyk; ustalenie pełnego planu finansowania Programu CPK, ze wskazaniem niezbędnych nakładów oraz źródeł pozyskania środków finansowych; wypracowanie planu działalności Lotniska Chopina oraz strategii rozwoju PPL w okresie po oddaniu do użytku CPK, w celu przygotowania operacji ewentualnego przeniesienia ruchu lotniczego oraz kontynuowania działalności PPL w warunkach rynkowej konkurencji.

Kontrola NIK objęła działania Ministerstwa Infrastruktury, w ramach którego działa pełnomocnik rządu do spraw CPK nadzorujący przygotowanie inwestycji, spółkę CPK, PPL. W spółce CPK kontrolą objęto okres 2018-2020.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl