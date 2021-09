Horała: Prace nad CPK zgodne z planem. Mamy 1000 km kolei w pracach przygotowawczych

Prace nad budową CPK idą zgodnie z planem. Po serii podpisanych umów mamy 1000 km kolei w pracach przygotowawczych, mamy też standardy kolei dużych prędkości – powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

W przypadku wielkich inwestycji wbicie łopaty następuje po realizacji 80 proc. procesu inwestycyjnego. Po serii podpisanych umów mamy 1000 km kolei w pracach przygotowawczych, mamy standardy kolei dużych prędkości - powiedział Marcin Horała.

Jeśli spojrzymy na dokumenty branżowe, to widać, że od decyzji do uruchomienia budowa nowej linii kolejowych czy autostrady trwa 11 lat. My chcemy ten proces skrócić do 6-7 lat, a więc już w roku 2027 będą oddawane nowe odcinki - zaznaczył

Cały nowy system transportowy - który do PKB ma dodać 900 mld zł - to perspektywa dwóch unijnych perspektyw finansowych - wyjaśnił.

"Prace nad budową CPK idą zgodnie z planem. Trzeba pamiętać, ile trzeba zrobić, zanim zacznie się taka duża budowa. W przypadku wielkich inwestycji wbicie łopaty następuje po realizacji 80 proc. procesu inwestycyjnego. Po serii podpisanych umów mamy 1000 km kolei w pracach przygotowawczych, mamy standardy kolei dużych prędkości. To standardy techniczne, razem obejmujące trzydzieści kilka tomów" - powiedział Horała w radiowej Trójce.

Przypomniał, że w ramach budowy CPK ma powstać 1,8 tys. km nowych linii kolejowych, które stworzą nowy system kolejowy kraju. Dodał, że w Polsce jest ok. 400 miast bez dostępu do kolei. Część z nich uzyska ten dostęp dzięki liniom powstającym przy budowie CPK.

"Jeśli spojrzymy na dokumenty branżowe, to widać, że od decyzji do uruchomienia budowa nowej linii kolejowych czy autostrady trwa 11 lat. My chcemy ten proces skrócić do 6-7 lat, a więc już w roku 2027 będą oddawane nowe odcinki. Cały nowy system transportowy - który do PKB ma dodać 900 mld zł - to perspektywa dwóch unijnych perspektyw finansowych" - powiedział Horała.

Wiceminister odniósł się także do sprawy opłat lotniskowych. Szef Ryanair Michael O'Leary w liście do premiera Mateusz Morawieckiego kilka dni temu napisał, że podwyżki opłat lotniskowych mogą doprowadzić do likwidacji wielu połączeń lotniczych i miejsc pracy na lotniskach regionalnych w Polsce.

"Ta podwyżka wynika z procedur uregulowanych na poziomie europejskim, na mocy których kontrola przestrzeni powietrznej musi być sfinansowana z tych opłat. Po covidzie jest mniej lotów, wiec koszt na jeden lot musi być wyższy. Te podwyżki następują wszędzie, w Polsce są niższe od średniej europejskiej. Ale to jest kwota rzędu kilkuset złotych na operacji lotniczej. To przekłada się na 1-1,5 euro na jeden fotel albo mniej, jeśli linia lotnicza weźmie na siebie część kosztów i o to właśnie chodzi panu O'Leary" - powiedział Horała.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3 000 hektarów ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl