Horała: Projekt specustawy dot. CPK w wakacje trafi do konsultacji

Projekt specustawy dot. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w lipcu, sierpniu br. może trafić do konsultacji zewnętrznych. W tym roku powinien ruszyć też wykup gruntów pod nowy port - zapowiedział pełnomocnik ds. CPK Marcin Horała.

"Projekt specustawy dot. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, można powiedzieć, że jest na końcu uzgodnień wewnątrzresortowych. Myślę, że latem tego roku - w lipcu, sierpniu - będziemy mogli go zgłosić do konsultacji zewnętrznych, międzyresortowych" - powiedział Horała w środę na konferencji prasowej.



Jak zapowiedział, w tym roku powinien rozpocząć się proces wykupu gruntów pod nowe lotnisko.

"Staramy się nieco przemodelować ten projekt, tak aby przyspieszyć inwestycje infrastrukturalne, żeby CPK mogło się wpisać w ten program podnoszenia polskiej gospodarki po spowolnieniu wywołanym koronawirusem" - powiedział.



W maju 2018 roku Sejm uchwalił specustawę, dzięki której będzie można rozpocząć budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego między Warszawą a Łodzią. Dokument określa m.in. zasady i warunki przygotowania, finansowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy CPK oraz infrastruktury mu towarzyszącej, w tym również zasady i warunki rezerwacji terenu, wydania decyzji lokalizacyjnej oraz nabywania nieruchomości czy organów właściwych w tych sprawach.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.