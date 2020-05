Horała rozmawiał z zastępcą amerykańskiego ambasadora Warszawie o współpracy przy budowie CPK

Bardzo optymistycznie patrzymy na potencjalną współpracę z Amerykanami przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego - powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała podczas czwartkowej wideokonferencji z zastępcą ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce B. Bix Aliu.

- Tempo przygotowania CPK jest bardzo wysokie, ale nigdy za wiele inspiracji z rozwiniętych rynków lotniczych. Dlatego patrzymy na potencjalną współpracę z Amerykanami bardzo optymistycznie - powiedział cytowany w komunikacie Ministerstwa Infrastruktury wiceminister Horała.





Zdaniem Horały, "Polska może odnieść wiele korzyści ze współpracy z amerykańskimi partnerami".



- Oba kraje łączą wspólne interesy chociażby w obszarze Trójmorza. Zgodnie z naszymi deklaracjami, podczas odnowy społecznej i gospodarczej po przejściu szczytu pandemii, tempo przygotowania inwestycji nie zwalnia, a dzięki amerykańskiej wiedzy i doświadczeniu mamy nadzieję je zwiększyć - wskazał wiceminister.

W komunikacie przekazano, że amerykański rynek lotniczy i kolejowy oferuje wiele rozwiązań, które swoją innowacyjnością wyprzedzają inne kraje.

- To w Stanach Zjednoczonych znajduje się największe lotnisko na świecie, kraj ten jest też siedzibą wielu przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem przestrzeni powietrznej, zarządzania ruchem lotniczym, instalacji i utrzymania systemów zarządzania ruchem lotniczym, a także bezpieczeństwem czy szkoleniem personelu na lotniskach - czytamy.

Resort wskazał, że rozwija się współpraca z firmami z Ameryki Północnej dotycząca CPK. "Ponad 10 przedsiębiorstw skorzystało z możliwości wzięcia udziału w konsultacjach tzw. briefu strategicznego, które w 2019 roku prowadziła spółka Centralny Port Komunikacyjny. Zainteresowanie wyraziły firmy o różnym profilu - od marek technologicznych, przez biura architektoniczne, skończywszy na firmach przewozowych" - napisano.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.