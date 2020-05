Horała: w piątek mają być opublikowane dokładne wytyczne dla podróżujących samolotami

W piątek mają zostać opublikowane dokładne wytyczne dotyczące nowych zasad, jakie będą obowiązywały osoby podróżujące samolotami w związku z planowanym uruchomieniem krajowego ruchu lotniczego od 1 czerwca br. - zapowiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

"Po uruchomieniu lotów krajowych, w tym pierwszym okresie, będą ograniczenia na lotniskach - nawet większe niż w sklepach. Będzie mierzona temperatura przy wejściu na terminal, będą mogły tam wchodzić tylko osoby udające się w podróż, bez osób towarzyszących. Na terenie terminalu organizacja kolejek do poszczególnych etapów kontroli bezpieczeństwa, odprawy będą tak przeprowadzane, żeby zapewnić odstępy między pasażerami" - mówił w piątek w radiu TOK FM Horała.

Zdaniem wiceministra dużo będzie zależało od zachowania i pewnej dyscypliny pasażerów. Jak mówił, na lotniskach na podłodze będą oznaczone miejsca, gdzie pasażer będzie mógł stawać w kolejce, tak, by zachować odpowiedni dystans.

"Jeżeli zaobserwujemy, że te połączenia krajowe działają dobrze, że ta organizacja się udaje, że jest bezpiecznie, to wtedy będzie można myśleć o kolejnych etapach" - mówił.

Horała tłumaczył, że na lotniskach, organizacja będzie taka, aby maksymalnie ograniczyć bezpośredni kontakt również z osobami, które pracują w obsłudze. A tam, gdzie tego się nie da uniknąć, to osoby z obsługi będą stosowały środki ochrony.

"Zachęcalibyśmy, aby pasażerowie, na tyle, na ile mogą z bagażu rezygnowali albo go ograniczali. Ale jak już trzeba - to z zachowaniem tych wymogów bezpieczeństwa sanitarnego będzie to zachowane" - powiedział. Dodał, że podczas całego lotu pasażer będzie zobowiązany do podróży w maseczce.

Pytany, czy te wszystkie zalecenia, które wymieniał wiceminister, są już spisane i podane do publicznej wiadomości, Horała powiedział, że "w swoim największym zrębie są one cały czas konsultowane z przedstawicielami linii lotniczych, portów lotniczych, tak żeby porty mogły się przygotować, na poniedziałek".

"Co do takiego bardzo już szczegółowego, doprecyzowanego, oficjalnego spisu tych wytycznych, to z tego, co wiem, to one mają się pojawić w przestrzeni publicznej dzisiaj. Mają zostać opublikowane dzisiaj, już takie bardzo dokładne, co do przecinka" - zaznaczył.

Zdaniem Horały luzowanie wytycznych będzie zależało m.in. od sytuacji epidemicznej.

"W sposób oczywisty można założyć, że te obostrzenia nie będą wiecznie, że przyjdzie ten moment luzowania kolejnych obostrzeń, natomiast nie mamy tu konkretnych dat" - wskazał.

Horała, pytany, czy od 15 czerwca zostaną otwarte granice i przywrócony zostanie ruch lotniczy międzynarodowy, powiedział, że nie jest w stanie wypowiedzieć się w sposób precyzyjny na ten temat.

"To w ogóle są trochę rozłączne rzeczy, ale oczywiście powiązane. Ale czym innym jest kontrola graniczna, a czym innym ruch lotniczy. Można sobie wyobrazić zarówno sytuację, gdzie kontrola graniczna zostaje, a ruch lotniczy jest już przywrócony i pasażerowie po przylocie tę kontrolę przechodzę, jak i odwrotnie, gdzie ruch graniczny jest przywrócony bez kontroli ale jeszcze np. lotów do danego kraju nie ma. To jest powiązane i pewnie to mniej więcej w tym samym czasie będzie zachodzić" - mówił. Zastrzegł, że decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.

"Jeżeli ocena będzie taka, że możemy sobie na to pozwolić w sposób bezpieczny, to wtedy to nastąpi" - dodał.