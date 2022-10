Horała: widzimy możliwości wsparcia Ukrainy w odbudowie tamtejszych lotnisk

Widzimy szereg możliwości wsparcia Ukrainy w powojennej odbudowie ukraińskich lotnisk - poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała podczas spotkania z ambasadorem Ukrainy w Polsce Wasylem Zwaryczem.

W środowym komunikacie resort funduszy poinformował o spotkaniu wiceministra funduszy i polityki regionalnej Marcina Horały z ambasadorem Ukrainy w Polsce Wasylem Zwaryczem, na którym omawiano możliwości wsparcia odbudowy ukraińskich lotnisk, współpracę przy wdrażaniu projektu Kolei Dużych Prędkości (KDP) oraz kwestie rewizji sieci TEN-T.

"Dostrzegamy szereg możliwości wsparcia naszych przyjaciół z Ukrainy w obszarze szeroko rozumianej powojennej odbudowy ukraińskich lotnisk. Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami Ukraińskiego Stowarzyszenia Portów, a także bezpośrednio z ukraińskimi portami" - wskazał pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, cytowany w komunikacie resortu. "Możemy im też zaoferować nasze eksperckie usługi doradcze przy inwestycjach dotyczących portów lotniczych oraz przy planowaniu ich dalszego rozwoju" - dodał.

Jak podał resort, na spotkaniu poruszono również sprawę zacieśnienia współpracy przy wdrażaniu projektu Kolei Dużych Prędkości między oboma państwami oraz związanej z tym rewizji sieci TEN-T.

"Poza połączeniem kolejowym na trasie Warszawa-Kijów przez Jagodzin chcemy zaproponować kolejne, rokujące duże nadzieje dzięki łączeniu szeregu dużych ośrodków miejskich po obu stronach" - podkreślił Horała.

Dodał, że spółka CPK planuje budowę linii Lublin - Zamość - Bełżec, czyli do granicy polsko-ukraińskiej. Taka trasa po stronie ukraińskiej mogłaby zostać pociągnięta przez Rawę Ruską do Lwowa i Kijowa. "W przyszłości możliwe byłoby również jej przedłużenie na wschód od Karpat aż do portów czarnomorskich w Ukrainie i Rumunii" - zaznaczył.

Resort wskazał, że spółka CPK, oprócz wsparcia w ubieganiu się o finansowanie tego transgranicznego połączenia, może też podzielić się ze stroną ukraińską swoim know-how w zakresie projektowania sieci KDP.

Rozmówcy uzgodnili kalendarz działań i dalszych uzgodnień na najbliższe tygodnie w zakresie możliwej współpracy przy połączeniu Lublin-Lwów.

