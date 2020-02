Hyper Poland zbiera pieniądze na superszybką kolej

Pociągiem z Gdańska do Zakopanego w 43 minuty? Z Wrocławia do Warszawy w 23 minuty, a z Łodzi do Warszawy w niecałe 12 minut? Polska firma Hyper Poland zajmująca się rozwojem projektu kolei magnetycznej inspirowanej technologią hyperoop udowadnia, że to nie fantasmagorie inżynierów. Już wkrótce pojedziemy pociągiem z prędkością 415 km/h. W przyszłości z szybkością bliską prędkości dźwięku.

Na brytyjskiej platformie Seedrs ruszyła druga runda kampanii crowdfundingu udziałowego firmy Hyper Poland, która chce stworzyć najbardziej innowacyjny, szybki i niezwykle efektywny pod względem energetycznym środek transportu.

Spółka planuje zebrać ponad 450 tysięcy euro, które przeznaczy na kolejne testy oraz rozwój kolei najnowszej generacji, opartej na lewitacji magnetycznej i silniku liniowym, poruszającej się̨ na istniejących torach kolejowych z prędkością̨ do 415 km/h.

Podczas pierwszej rundy crowdfundingu udziałowego firma Hyper Poland zebrała 330 tysięcy euro. W 2019 r. otrzymała też grant w wysokości 16,5 mln zł od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Na przełomie lat 2020 i 2021 firma planuje pokaz pełnowymiarowego prototypu systemu magrail.