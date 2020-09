IATA: 8 tys. Jumbo Jetów trzeba byłoby do dystrybucji szczepionki na COVID-19

Globalna dystrybucja przyszłej szczepionki przeciw COVID-19 będzie największą operacją logistyczną w historii. Do jej przeprowadzenia trzeba byłoby 8 tys. Jumbo Jetów – czytamy w czwartek w komunikacie Międzynarodowego Zrzeszenia Transportu Lotniczego (IATA).

Organizacja tak kolosalnej akcji transportowej wymaga starannego planowania, które rządy we współpracy z przewoźnikami lotniczymi powinny rozpocząć już dziś, by uniknąć ewentualnych poważnych problemów, gdy szczepionka będzie już dostępna - podkreśla IATA.

"Potencjalna skala dostaw jest ogromna. Samo dostarczenie pojedynczej dawki (szczepionki - PAP) do 7,8 mld osób wymagałoby załadowania 8 tys. Boeingów 747" - zaznacza IATA. Organizacja przyznaje, że część dostaw będzie mogło zostać zrealizowanych dzięki transportowi lądowemu, szczególnie w wysoko uprzemysłowionych krajach z dobrze rozwiniętym przemysłem farmaceutycznym. Wskazuje zarazem, że globalna dystrybucja szczepionki będzie wymagała znaczącego zaangażowania transportu powietrznego.

IATA zaapelowała do rządów o rozpoczęcie wraz z przewoźnikami planowania w celu zapewnienia pełnej gotowości do przeprowadzenia operacji dostarczenia szczepionek, gdy tylko zostaną one dopuszczone do użytku. Organizacja zwraca uwagę, że transport szczepionek podlega szczegółowym i ścisłym regulacjom stworzonym z myślą o ich bezpieczeństwie, takim jak np. wymóg zachowania odpowiedniej temperatury podczas całego łańcucha dostawy od producenta do odbiorcy. Aby cała operacja przebiegła sprawnie, IATA wnioskuje, by władze poszczególnych krajów przygotowały odpowiednią liczbę przystosowanych do tych wymagań miejsc składowania szczepionek, niezbędny sprzęt oraz odpowiednio przeszkolony personel.

Organizacja zaznaczyła również, że rządy powinny wziąć pod uwagę aktualną niezwykle trudną sytuację światowej branży transportu lotniczego dotkniętej konsekwencjami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego COVID-19. "Jeśli granice pozostaną zamknięte, podróże ograniczone, floty uziemione, a pracownicy zwolnieni, możliwości (przewoźników lotniczych - PAP) dostarczenia ratujących życie szczepionek będą poważnie zagrożone" - stwierdził dyrektor generalny IATA Alexandre de Juniac.