IATA: W tym roku linie lotnicze mogą odebrać 1143 nowych samolotów

W 2021 r. globalnie linie lotnicze odbiorą 1143 nowych samolotów - szacuje Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Powietrznego (IATA). W 2022 r. światowi przewoźnicy zaplanowali odbiór 1622 samolotów, jednak z powodu kryzysu wywołanego Covid, mogą z nich rezygnować - dodano.

Według danych IATA w 2020 roku linie lotnicze odebrały na całym świecie 805 nowych samolotów, co stanowiło około połowy pierwotnie zaplanowanej liczby z początku 2020 r.

"Szacuje się, że na 2021 r. linie lotnicze odbiorą 1143 nowych samolotów. W 2022 roku linie lotnicze zaplanowały odbiór 1622 samolotów - to więcej niż miało to miejsce w 2019 r." - przekazała IATA.

Organizacja podkreśliła, że z powodu światowego kryzysu wywołanego Covid "branża stoi przed trudnymi perspektywami". "Można oczekiwać, że linie lotnicze rozważą dalsze odwoływania zamówień lub ich odraczanie" - podkreśla IATA.

Zdaniem Stowarzyszenia "apetyt inwestycyjny linii lotniczych na nowe samoloty prawdopodobnie pozostanie przytłumiony" z powodu na globalny popyt dot. podróży lotniczych, który - zdaniem IATA - nie powróci do poziomu sprzed kryzysu prawdopodobnie przed 2024.

Dyrektor generalny IATA Willie Walsh mówił na początku października w Bostonie w Stanach Zjednoczonych, że straty linii lotniczych spowodowane Covid-19 zmaleją do ok. 12 mld dol. w 2022 r. z blisko 52 mld dol. w tym roku; pandemia będzie kosztowała lotnictwo ok. 201 mld dol., zanim branża powróci do rentowności w 2023 r.

Szef IATA podkreślał wówczas, że w odbudowie ruchu lotniczego po pandemii potrzebna jest współpraca rządów i branży lotniczej, aby zapewnić bezpieczeństwo lotnictwa, zarządzać ryzykiem związanym z Covid-19 oraz, aby lotnictwo było zrównoważone.

Przypomniał, że branża lotnicza dostarcza ok. 4 proc. światowego PKB i daje 88 mln miejsc pracy, a także umożliwia latanie miliardom ludzi na całym świecie.

IATA zrzesza 290 linii lotniczych, w tym PLL LOT. Stowarzyszenie odpowiada za 83 proc. całkowitego ruchu lotniczego.

