Ile kosztuje nas wojskowa umowa z Amerykanami?

Mijają trzy lata od podpisania umowy o wzmocnionej współpracy obronnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Ceną za podniesienie poziomu naszego bezpieczeństwa jest zobowiązanie do wykonania szeregu poważnych inwestycji, m.in. w krajową infrastrukturę lotniskową.

W WNP.PL sprawdzamy, na jakim etapie są inwestycje, do których zobowiązał się polski rząd.

285 mln dolarów – tyle w 2024 roku planuje dołożyć amerykański Sekretarz Obrony na rozbudowę infrastruktury w trzech miejscach w Polsce. Dużo zależy od prac w Kongresie.

Na mocy umowy z 2020 roku rozbudowane mają być także trzy cywilne lotniska, o czym rozmawiamy z prezesami portów we Wrocławiu, Krakowie i Katowicach.

W połowie sierpnia 2020 roku szef polskiego MON-u podpisał umowę, która zapewniła amerykańskiemu wojsku bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, corocznie określane ilości paliwa, a także wybrane elementy wsparcia w magazynowaniu sprzętu i uzbrojenia oraz obsłudze wykorzystywanej infrastruktury. Zgodnie z umową szacunkowy koszt tych działań dla wojsk USA stale obecnych w Polsce wynieść miał około 500 mln zł rocznie.

Podobne umowy z Stanami Zjednoczonymi podpisują również inne państwa, które goszczą u siebie wojska amerykańskie.

- Obecność wojsk USA w Polsce, oprócz korzyści związanych z bezpieczeństwem, niesie ze sobą także korzyści gospodarcze w postaci inwestycji w obiekty budowlane, nowe miejsca pracy czy wydatki na rynku lokalnym, dokonywane przez żołnierzy amerykańskich – podawało trzy lata temu w komunikacie Ministerstwo Obrony Narodowej.

I tak na listę priorytetowych inwestycji lotniskowych trafiło kilkanaście lokalizacji w całej Polsce. Jest to Poznań, Drawsko Pomorskie, Wrocław, Łask, Powidz, Lubliniec, Żagań wraz Toruniem i Skwierzynem, Kraków-Balice, Katowice-Pyrzowice, Mirosławiec i Dęblin.

Większość z nich, to jednostki wojskowe. Trzy – Wrocław, Kraków i Katowice – to lotniska cywilne. Za realizację inwestycji we wszystkich wskazanych miejscach odpowiada w całości polski MON.

Inwestycje ruszyły. Część informacji o nich jest poufna

Zapytaliśmy kierownictwo resortu o to, jak wygląda postęp prac w związku z zobowiązaniami strony polskiej oraz jaki zakładany jest poziom wydatków na nie w najbliższych latach.

- Szczegółowych zakresów rzeczowych zadań, ich lokalizacji i harmonogramów nie podaje się do publicznej wiadomości. Jednak w roku 2021 rozpoczęto realizację 20 zadań w zakresie czynności przygotowawczych do rozpoczęcia inwestycji (koncepcje zagospodarowania terenu, dokumentację projektową, pozyskiwanie decyzji administracyjnych, wyłączenie z produkcji leśnej, wycinkę drzew, remediację terenu). Natomiast w ubiegłym roku rozpoczęto realizację 22 zadań inwestycyjnych, a w tym roku kolejnych 5 – poinformowało nas ministerstwo.

Finasowanie konkretnych zadań inwestycyjnych wynikających z umowy z Amerykanami określone jest w Planie Inwestycji Budowlanych resortu. To jednak dokument niejawny.

Resort poinformował WNP.PL, że dotychczas rozpoczęto prace budowlane dla Munition Storage Area i Information System Facility w Powidzu oraz Bulk Fuel Storage i Deployable Airbase System także w Powidzu.

Więcej szczegółów daje lektura projektu ustawy budżetowej amerykańskiego rządu, która teraz przechodzi przez tryby tamtejszego parlamentu.

Amerykanie gotowi wyłożyć grubo ponad miliard złotych… na rok

Projekt zakłada, że Sekretarz Obrony USA otrzyma na siedem projektów infrastrukturalnych w Polsce, których realizacja wynika wprost z podpisanej w 2020 roku umowy z Polską, blisko 285 mln dolarów. Będzie to forma składki do wydatków, które w większości leżą jednak po naszej stronie.

Na inwestycyjną listę priorytetów Amerykanów, związanych z lotnictwem, trafiła baza w Powidzu i w Świętoszowie oraz infrastruktura bezpośrednio sąsiadującą z cywilnym lotniskiem we Wrocławiu. Ponad 16 mln dolarów popłynie na rozbudowę placówki komandosów w Lublińcu, którzy stacjonują nieopodal cywilnego lotniska Katowice-Pyrzowice.

Katowickie lotnisko jest zresztą wpisane w umowie z 2020 roku na liście projektów infrastrukturalnych zapewnianych przez Polskę.

Ma tam powstać Dodatkowa Baza Operacyjna, na potrzeby której wybudowany zostanie nowy terminal, obiekt do obsługi cargo, tymczasowe miejsce zakwaterowania dla pół tysiąca amerykańskich żołnierzy oraz bocznica kolejowa i miejsce do przeładunku materiałów niebezpiecznych.

Lotniska cywilne czekają na wojskowe inwestycje

Na razie to plany, bo na lotnisku w Pyrzowicach nic w tym zakresie się nie dzieje.

- Infrastruktura na potrzeby US Armed Forces, która jest planowana w Pyrzowicach, nie byłaby pierwszym projektem inwestycyjnym dualnego wykorzystywania w naszym porcie. Już teraz trwa budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową. Przedsięwzięcie o wartości ok. 95 mln zł dofinansowane jest ze źródeł unijnych – mówi Artur Tomasik, prezes Katowice Airport.

Niemal identyczna lista inwestycyjna powstała także dla lotniska w Krakowie-Balicach. Sytuacja różni się jednak tym, że infrastruktura tego cywilnego portu jest już stale współużytkowana przez polską armię oraz sojusznicze wojska NATO.

- Jako zarządzający portem lotniczym w obecnej sytuacji rozumiemy potrzebę ustawowej priorytetyzacji strategicznych inwestycji. Dostosujemy się do każdej decyzji nadrzędnych władz, która wpłynie na dynamikę inwestycji Kraków Airport i pozwoli na jeszcze lepsze funkcjonowanie lotniska z uwzględnieniem jego wojskowej i cywilnej funkcji – tłumaczy nam Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

Polskie Rammstein - Wrocław zbroi się na potęgę

Trzecim lotniskiem cywilnym w Polsce, które najbardziej skorzysta na podpisanej trzy lata temu umowie, będzie Wrocław. To główna baza operacyjna amerykańskiego lotnictwa w Polsce od lat. Lista zaplanowanych inwestycji jest długa i zakłada m.in. rozbudowę operacyjnej części portu, budowę terminali, stołówek, obiektów noclegowych, medycznych i stołówek, a także warsztatów i magazynów broni.

Infrastruktura lotniska we Wrocławiu – z myślą o amerykańskim wojsku - jest sukcesywnie rozbudowywana od dłuższego czasu.

- Mając na uwadze dotychczasowe i przyszłe działania wojska, zdecydowaliśmy się na ruch wyprzedzający, który dzięki rozbudowaniu infrastruktury, zwiększy przepustowość lotniska i możliwości obsługi samolotów wojskowych – deklaruje Cezary Pacamaj, prezes Portu Lotniczego Wrocław.

Pod koniec tego roku na terenie Portu Lotniczego Wrocław rozpoczną się pierwsze prace w ramach projektu „Zwiększenie możliwości operacyjnych części lotniczej lotniska pod potrzeby operacji wojskowych w Porcie Lotniczym Wrocław”. Powstanie nowa płyta postojowa. W drugim kwartale 2024 rozpocznie się budowa drogi szybkiego zjazdu oraz równoległej drogi kołowania. Rok później przebudowana zostanie istniejąca droga kołowania i ruszą prace przy budowie nowej płyty do odladzania.

- Inwestycje te nie tylko przyśpieszą wykonywanie wszystkich operacji lotniczych, zarówno wojskowych jak i cywilnych, ale także sprawą, że nasze lotnisko osiągnie wyższy poziom funkcjonowania – przekonuje Pacamaj.

