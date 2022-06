Im więcej, tym taniej. Podliczono koszty instalowania ETCS w taborze kolejowym

Od 1,5 mln zł do nawet 17,5 mln zł mogą wynosić koszty wyposażenia pojazdu trakcyjnego starszego typu w ETCS - wyliczył Urząd Transportu Kolejowego. Najbardziej kosztowne są systemy dla prototypów przystosowanych do ruchu międzynarodowego. Dużo tańsze jest wyposażenie serii pojazdów, szczególnie przeznaczonych wyłącznie do ruchu w krajowego.

ETCS jest częścią wdrażanego w Unii Europejskiej systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System), który ma zapewnić interoperacyjność transportu kolejowego. Oparty o rozwiązania cyfrowe stanowi także wsparcie dla maszynistów prowadzących pociągi, a w przyszłości może pomóc ich autonomicznej jeździe.

Polscy przewoźnicy dysponują 526 pojazdami wyposażonymi w system ETCS. To około 10 proc. wszystkich pojazdów trakcyjnych wykorzystywanych w naszym kraju. Według założeń na koniec 2030 r. przewoźnicy kolejowi powinni móc korzystać w Polsce z 6549 km linii wyposażonych w ETCS.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez producentów urządzeń ETCS i producentów taboru koszt wyposażenia nowego taboru (prototyp) różni się w zależności od planowanego obszaru eksploatacji - dla ruchu międzynarodowego kwota ta sięgać może ponad 17,5 mln zł, zaś dla ruchu krajowego ponad 6,7 mln zł. Inne szacunkowe kwoty wskazane zostały dla serii pojazdów - odpowiednio ponad 2 mln zł dla ruchu międzynarodowego oraz 1,5 mln zł dla ruchu krajowego.

Na koszty związane z wyposażeniem pojazdu w system ETCS składają się przede wszystkim: koszt hardware i innych urządzeń, koszt software i koszt certyfikacji systemu.

- Wdrażanie systemu ETCS w taborze wiąże się ze znaczącymi kosztami, jakie zamawiający musi ponieść. Znaczna różnica w kosztach prototypu i pojazdów w serii wyposażanych w system ETCS powinna determinować zamówienia możliwie najdłuższych serii pojazdów. Dlatego rekomenduję wydłużanie serii pojazdów w typie, wykorzystywanie istniejących już rozwiązań konstrukcyjnych oraz wspólne zamówienia taborowe. Takie podejście pozwoli minimalizować nakłady inwestycyjne zamawiających tabor - komentuje Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Jak dodaje, trzeba pamiętać, że system ETCS zapewnia podniesienie poziomu bezpieczeństwa jazdy pociągów, co oczywiście również można przeliczyć na konkretne kwoty. Bezpieczeństwo uczestników rynku kolejowego powinno być jednak wartością nadrzędną, która mimo wymaganych nakładów finansowych stanowić będzie kierunek rozwoju polskiej kolei.

UTK zebrał dane dotyczące kosztów od trzech producentów taboru oraz trzech producentów pokładowego systemu ETCS, którzy dostarczają swoje produkty na polski rynek.

