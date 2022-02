Incydent na Lotnisku Katowice. Samolot zjechał z drogi startowej

Samolot z Kolonii-Bonn, po wylądowaniu tuż przed północą na katowickim lotnisku, zjechał z drogi startowej. Nikomu nic się nie stało, zdarzenie zakwalifikowano jako incydent lotniczy - poinformował Piotr Adamczyk z zespołu prasowego Katowice Airport.

Samolotem boeing 737-800 obsługującym połączenie linii Ryanair podróżowały 102 osoby. Wszystkie po zdarzeniu zostały bezpiecznie przewiezione do terminala przylotowego.

Jak poinformował Adamczyk, po wylądowaniu rejsu z Kolonii-Bonn o godz. 23.55 we wtorek na pasie 27, załoga samolotu zamierzała opuścić drogę startową i dokołować do terminala przylotowego. W trakcie kołowania samolot opuścił drogę startową jedną golenią podwozia, po czym natychmiast zatrzymał się. Nikomu nic się nie stało. Na lotnisku wdrożono przewidziane procedury. Pasażerowie zostali przewiezieni do terminala i we współpracy z przewoźnikiem rozpoczęto usuwanie samolotu.

Lotnisko zostało w tym czasie zamknięte, co spowodowało zakłócenia w planowym ruchu. Do Warszawy zawrócił rejs z tego miasta do Katowic. Do Krakowa przekierowano samolot linii Wizz Air z lotniska Reykjavik-Keflavik. Do lotnisk wylotu zawrócono trzy nocne połączenia cargo.

Adamczyk wyjaśnił, że dzięki temu, że goleń podwozia samolotu nie opuściła daleko drogi startowej, nie zagłębiło się ono w miękkim gruncie, a do rozwiązania problemu można było użyć maszyny pushback, na co dzień m.in. wspomagającej cofanie samolotów na płycie lotniska.

W efekcie lotnisko zostało otwarte ok. godz. 5 rano, przed porannym szczytem wylotowym. Przyczyny zdarzenia, zakwalifikowanego jako incydent lotniczy, będą wyjaśniały odpowiednie służby.

