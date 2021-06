InPost będzie dostarczał jedzenie i zakupy

InPost zastrzegł dwa nowe znaki towarowe: InPost Fresh i InPost Deli. Firma szykuje aplikację mobilną służąca do zamawiania produktów sklepowych oraz posiłków z restauracji. Czy zagrozi pozycji największych graczy food delivery?

Jak wynika z Biuletynu Urzędu Patentowego, InPost szykuje aplikację mobilną służącą do zamawiania produktów sklepowych oraz posiłków z restauracji.

Zamówienia obsługiwać będzie platforma internetowa służąca do zamawiania produktów sklepowych oraz posiłków z restauracji. Zarejestrowano także oprogramowanie mobilne do pobrania do angażowania i koordynowania usług transportowych, dostawczych i kurierskich.

Firma wchodzi w usługi dostarczania zamówionych produktów sklepowych oraz posiłków z restauracji pod wskazany adres, dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie, transport i dostawy towarów, usługi kurierskie, pakowanie towarów, dostawę żywności, zwłaszcza gotowych posiłków do bezpośredniego spożycia oraz dostawę do domu wyżej wymienionych towarów.



InPost zaczął także rozwijać sieć Lodówkomatów.

