InPost chce kupić francuską grupę logistyczną

InPost złożył ofertę niemieckiej grupie Otto na nabycie francuskiej grupy logistycznej z siecią PUDO - Mondial Relay, największego prywatnego operatora we Francji za 565 mln euro - poinformował Rafał Brzoska, szef InPostu. Transakcję określił, jako "najprawdopodobniej największą inwestycję zagraniczną prywatnej, polskiej firmy".









Mondial Relay, francuska platforma do dystrybucji paczek e-commerce, może zostać przejęta przez polski InPost za ok. 565 mln euro.

"To najprawdopodobniej największa inwestycja zagraniczna prywatnej, polskiej firmy" - napisał na Twitterze Rafał Brzoska, informując o złożeniu oferty.

"Ekspansja międzynarodowa jest kluczowym elementem strategii rozwoju InPost, a Mondial Relay da nam miejsce na jednym z największych rynków handlu elektronicznego w Europie" - ocenia szef InPostu.

InPost złożył ofertę nabycia francuskiej grupy logistycznej z siecią PUDO - Mondial Relay, największego prywatnego operatora we Francji. Jego właścicielem jest niemiecka grupa OTTO, a wartość transakcji została wyceniona na 565 mln euro.



Rafał Brzoska, szef InPostu, informując o ofercie napisał, że planowany zakup „jest najprawdopodobniej największą inwestycją zagraniczną prywatnej polskiej firmy”.



Element ekspansji InPostu na zagraniczne rynki

Zagraniczna ekspansja wpisana jest w strategię rozwoju Grupy Inpost, o czym Rafał Brzoska mówił podczas EEC Trends, konferencji poprzedzającej tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy.



- Rozszerzamy sieć we Włoszech, która była uśpiona na poziomie około 300 maszyn, a plan do końca tego roku to prawie 1000 urządzeń w pięciu największych miastach - powiedział Rafał Brzoska, podczas EEC Trends.



- Przymierzamy się do największego wyzwania, którym jest Francja. Będziemy to robić organiczne lub przymierzymy się do akwizycji istniejących podmiotów logistycznych, które nie posiadają paczkomatów – dodał wówczas Rafał Brzoska.



Jak przekonuje teraz Rafał Brzoska, Mondial Relay da InPostowi miejsce na jednym z największych rynków handlu elektronicznego w Europie, zapewniając wiele możliwości przyspieszenia wzrostu i stworzenia wartości dla akcjonariuszy.

