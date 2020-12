InPost ma 10 tys. paczkomatów. W ciągu roku przybyło 4 tys.

InPost rozbudował sieć paczkomatów do 10 tys. punktów. Maszyna o numerze 10 000 została uruchomiona 6 grudnia we Wrocławiu przy ulicy Łódzkiej 19. "Mikołajowy" paczkomat mierzy 10 m długości, ma 19 kolumn, blisko 200 skrytek i jest 239. urządzeniem we Wrocławiu.