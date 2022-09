InPost niemal podwoił przychody

Firma InPost zanotowała w II kwartale 2022 roku wzrost przychodów w ujęciu rocznym o 97,8 proc. do 1 696,5 mld zł. Skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 41 proc. do 511 mln zł. InPost dostarczył w II kwartale 179,9 mln przesyłek, czyli o więcej o 73 proc. niż przed rokiem.

W Polsce grupa InPost zanotowała 36-proc. wzrost wolumenów w kanale poza platformą Allegro oraz 6-proc. na samej platformie w porównaniu do II kwartału 2021.

W II kwartale w Polsce grupa osiągnęła całkowity wzrost wolumenów

o 20 proc. - przy wzroście rynku o 7 proc., we Francji wzrost wyniósł 7 proc. – przy spadku rynku aż o 24 proc.,

W Wielkiej Brytanii wzrost wolumenów wyniósł 225 proc. – przy szacowanym spadku rynku na poziomie 7 proc.

Na koniec II kwartału poprzez paczkomaty InPostu przesyłki w Polsce odbiera już prawie połowa dorosłej populacji kraju, czyli 15,8 mln osób. Oznacza to wzrost liczby użytkowników o 14 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Spółka utrzymuje wskaźnik lojalności klientów – NPS – to 75 punktów przy średniej dla sektora w Polsce na poziomie -2.

Firma zanotowała w II kwartale 2022 roku wzrost przychodów w ujęciu rocznym o 97,8 proc. do 1 696,5 mld zł. Skorygowany zysk EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) wzrósł o 41 proc. do 511 mln zł. InPost dostarczył w II kwartale 179,9 mln przesyłek, czyli o więcej o 73 proc. niż przed rokiem.

Wielka Brytania i Francja napędzają wzrosty InPostu

- Mogę z dumą powiedzieć, że są to jedne z najlepszych wyników kwartalnych w naszej historii. Odnotowaliśmy wzrost udziału na wszystkich naszych głównych rynkach, co jest szczególnie istotne w przypadku Wielkiej Brytanii i Francji, gdzie InPost obsłużył znacznie więcej przesyłek, pomimo że rynki te odnotowały spadki wolumenów - komentuje Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPostu.

Brzoska dodaje, że we Francji i Wielkiej Brytanii spółka kontynuuje pracę nad wdrożeniem dostaw następnego dnia – ma być to nowa jakość, która powinna wzmocnić obecność InPostu w segmencie przesyłek B2C.

- W Polsce liczba paczek wysyłanych poprzez nasze urządzenia wzrosła o 20 proc., przy wzroście rynku na poziomie 7 proc. Tak dobre wyniki udało nam się osiągnąć mimo rosnącej konkurencji, co świadczy o tym, że kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze naszych urządzeń przez konsumentów jest lojalność do marki InPost, wygoda i satysfakcja, a nie jedynie cena - twierdzi Brzoska.

InPost zamierza łagodzić wpływ inflacji

Firma pracuje nad zmniejszeniem zużycia energii, surowców i odpadów elektronicznych. Firma rozwija np. program Green City, w którym we współpracy z władzami miast w sposób zrównoważony rozwija swoją sieć. Dziś w tym programie uczestniczy ponad 40 miast.

Rafał Brzoska podkreśla, że wypracowane wyniki osiągnięto w warunkach bardzo trudnego otoczenia rynkowego.

- Dlatego, jeśli chodzi o krótkoterminowe perspektywy dla polskiego rynku w obecnych warunkach makroekonomicznych, jesteśmy ostrożnymi optymistami. Według naszych prognoz możemy dalej zwiększać udział w rynku oraz łagodzić wpływ inflacji przez dostosowywanie cen, co powinno być widoczne w wynikach w drugim półroczu tego roku. Pozytywna jest także perspektywa długoterminowa, a to dlatego, że coraz więcej konsumentów i partnerów e-commerce wybiera Paczkomat InPost jako najszybszą, konkurencyjną cenowo oraz najbardziej ekologiczną formę dostawy. Wierzymy też mocno w adaptację polskiego modelu dostaw ostatniej mili na innych wiodących, europejskich rynkach i uzyskanie efektu skali - wyjaśnia Rafał Brzoska.

