InPost osiąga rekordowe wyniki

W III kwartale 2022 roku, po raz kolejny z rzędu, InPost wyraźnie urósł w kluczowych dla firmy krajach.

W III kwartale 2022 roku grupa InPost obsłużyła 178,8 mln przesyłek, osiągając 32-proc. wzrost.

W sumie InPost obsługuje już ponad 26 tys. paczkomatów, z czego blisko 20 tys. znajduje się w Polsce.

Firma notuje wzrost rentowności.

InPost zanotował w III kwartale 2022 roku wzrost przychodów o 32,6 proc. rok do roku do 1690,4 mln zł. Skorygowany zysk EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych) wzrósł o 11,5 proc. rok do roku do 455,8 mln zł.

Zysk netto na działalności kontynuowanej w III kwartale wyniósł 142,4 mln zł wobec 129 mln zł rok wcześniej.

W sumie po pierwszych trzech kwartałach 2022 roku firma miała 4910,8 mln zł przychodów (2910,7 mln zł rok wcześniej) oraz 425,7 mln zł zysku netto (314,5 mln zł rok wcześniej).

InPost zanotował także rekordowy, jak dotychczas w 2022 r., 32-proc. wzrost wolumenów na wszystkich kluczowych rynkach, dostarczając w III kwartale 178,8 mln paczek.

W Polsce wzrost wolumenów InPostu wyniósł 26 proc., we Francji 34 proc., a w Wielkiej Brytanii aż 227 proc.

W Polsce InPost odnotował zdecydowany wzrost wolumenów w kanale poza platformą Allegro o 43 proc. w ujęciu rocznym oraz o 11 proc. w kanale Allegro.

Liczba użytkowników korzystających z paczkomatów w Polsce wyniosła 16,3 mln (+13 proc. rok do roku). Firma umocniła swoją pozycję lidera na rynku dostaw kontynuując strategię dostarczania najlepszych rozwiązań dla użytkowników m.in. poprzez wprowadzenie udostępniania paczek w aplikacji mobilnej innym użytkownikom, rozszerzając program Ekozwrotów o nowe kategorie produktów oraz uruchamiając program pod nazwą EkoBox - wprowadzający do obrotu opakowania zwrotne we współpracy z marką Modivo.

InPost we wszystkich krajach intensywnie rozwijał swoją sieć urządzeń Paczkomat

W III kwartale grupa obsłużyła 178,8 mln przesyłek, osiągając 32-proc. wzrost i tym samym zanotowała dwu- i trzycyfrowy wzrost wolumenów na wszystkich trzech głównych rynkach: Polska - wzrost o 26 proc. - przy dodatniej dynamice rynku na poziomie 24 proc., Francja - wzrost o 34 proc. - przy stagnacji na rynku, natomiast w Wielkiej Brytanii wzrost wolumenów wyniósł aż 227 proc., przy szacowanym spadku rynku na poziomie 8 proc.

InPost we wszystkich krajach intensywnie rozwijał swoją sieć urządzeń Paczkomat. W III kwartale zainstalowanych zostało ponad 2 000 nowych maszyn i na koniec kwartału było ich 26 330, w tym: 19 254 w Polsce (+17 proc. w porównaniu z końcem 2021 roku), 1653 we Francji (+428 proc. w porównaniu z końcem 2021 roku) i 4333 w Wielkiej Brytanii (+38 proc. w porównaniu z końcem 2021 roku). W tym ostatnim kraju uruchomiono pierwsze urządzenia Paczkomat w kształcie litery L.

Dobre wyniki za 9 miesięcy tego roku są efektem wzrostu wolumenów oraz poprawy rentowności. To pozytywny prognostyk dla wyników za cały rok. Jednak, od połowy października rynek rośnie w tempie umiarkowanym, co może wskazywać na to, że spodziewana od dłuższego czasu presja inflacyjna odczuwalna dla polskiego konsumenta zaczyna stawać się faktem.

Niemniej jednak można oczekiwać, że pozytywny wpływa na marże w IV kwartale będą miały coroczne podwyżki cen kontraktowych. Proces podwyżek będzie kontynuowany do końca I kw. 2023 r.

Potrzeba poprawy wydajności dostaw i zautomatyzowania rozwiązań ostatniej mili

Zarząd grupy w perspektywie średnio- i długoterminowej spodziewa się zwiększenia udziałów rynkowych we wszystkich kluczowych dla Grupy krajach. Na każdym z nich konsumenci korzystają z wygody, jaką daje możliwość odebrania przesyłek w dowolnym terminie, a sprzedawcy, dzięki rozwiązaniom InPost mogą optymalizować koszty.

- Trzeci kwartał był kolejnym, w którym dynamicznie rozwijaliśmy się na każdym z naszych głównych rynków. Rozwój ten był możliwy dzięki konsumentom, którzy cenią w usługach InPost wygodę i elastyczność oraz sprzedawcom e-commerce, którzy znajdują u nas możliwość oferowania szybkich i atrakcyjnych cenowo dostaw dla swoich klientów - komentuje Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost.

- Naszym zdaniem potrzeba poprawy wydajności dostaw i zautomatyzowania rozwiązań ostatniej mili, nigdy nie była większa, gdyż presja inflacyjna, wymuszająca poszukiwanie przez sprzedawców oszczędności, nadal stanowi olbrzymie wyzwanie dla sektora e-commerce - dodaje.

