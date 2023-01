InPost osiągnął pokaźny wzrost liczby przesyłek

Grupa InPost dostarczyła w 2022 roku 744,9 mln przesyłek, o 44 proc. więcej niż rok wcześniej.

W Polsce wolumen przesyłek InPostu wyniósł w 2022 roku 508,4 mln paczek (+20 proc. rok do roku). Na rynkach międzynarodowych wolumen wyniósł 236,5 mln sztuk (+153 proc. rok do roku), w tym Mondial Relay dostarczył 213,1 mln przesyłek (+151 proc. rok do roku).

Na koniec 2022 roku InPost miał 27 939 urządzeń Paczkomat, w tym w Polsce 19 306 (+17 proc. rok do roku), a na rynkach międzynarodowych 8 633 sztuk (+120 proc. rok do roku).

Liczba skrytek na koniec ubiegłego roku wyniosła 2,9 mln sztuk w Polsce (+21 proc. rok do roku) i 651 tys. (+196 proc. rok do roku) na rynkach zagranicznych. Na koniec 2022 roku grupa InPost miała 26 099 punktów nadań i odbioru (PUDO) w tym 3 660 w Polsce oraz 22 439 na pozostałych rynkach.

- To był kolejny dobry rok dla Grupy InPost. Zanotowaliśmy rekordowe wolumeny zarówno w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych - zazancza Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPostu. - Udało się to osiągnąć pomimo trudnych warunków makroekonomicznych będących wyzwaniem dla całego sektora e-commerce.

Warto podkreślić, że francuski Mondial Relay, operujący na drugim najważniejszym dla grupy rynku, zanotował rekordowy, przekraczający wcześniejsze założenia, wzrost.

Z Dariuszem Blocherem z Budimeksu o inwestycjach w offshore, potencjale farm wiatrowych na lądzie oraz o inwestycjach na kolei

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl