InPost otwiera w Łodzi nowe centrum logistyczne

300 osób na stanowiskach m.in. kurierów oraz pracowników magazynowych i technicznych ma znaleźć zatrudnienie w otwartym w środę centrum logistycznym InPost w Łodzi. To drugi tego typu obiekt tej firmy w tym mieście i 60 w kraju.

Drugie w Łodzi centrum logistyczne firmy kurierskiej Inpost powstało na ul. Jędrzejowskiej we wschodniej części miasta, w bliskim sąsiedztwie autostrady A1. Ma powierzchnię 8,5 tys. m kw., z czego większą część zajmuje magazyn, a pozostałą biura.

Jak podkreśliła podczas uroczystego otwarcia obiektu prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, powstanie centrum logistycznego i związane z tym nowe miejsca pracy to efekt dobrej współpracy firmy z samorządem.

"Dziękuję za tę współpracę i za realizację kolejnego dużego przedsięwzięcia w naszym mieście, bo z tego co wiem, jest to nie tylko najnowsze, ale również jedno z najnowocześniejszych centrów obsługi. Ulokowane w punkcie dobrze skomunikowanym będzie służyło nie tylko dostawie towarów do naszych mieszkańców, ale także będzie mogło być wykorzystywana do rozwożenia towarów po całej Polsce. Nie bez znaczenia jest też prawie 300 nowych miejsc pracy w tym miejscu" - zaznaczyła prezydent.

Część pracowników została już zatrudniona, ale InPost nadal prowadzi rekrutację, poszukując przewoźników, kurierów, pracowników magazynowych i technicznych oraz specjalistów.

To 60 centrum logistyczne InPost w Polsce. Jak zwracali uwagę przedstawiciele firmy, pozwoli ono w jednym czasie obsłużyć 160 kurierów i kilkadziesiąt stałych połączeń frachtowych. To ma znacząco skrócić czas dostawy paczek do odbiorców zarówno w paczkomatach, jak i w serwisie kurierskim w obrębie 50 km od Łodzi i w samym mieście.

"Znaleźliśmy miejsce, które jest bardzo dobre pod względem logistycznym ze względu na trzy rzeczy: bliskość centrum miasta, bliskość naszych partnerów logistycznych, czyli dużych centrów e-commerce'owych i bliskość autostrady. Łódź ze względu na swoje położenie jest świetnym centrum logistycznym. Możliwe, że nie jest to ostatni obiekt, jaki postawiliśmy w tym mieście" - przyznał wiceprezes InPost Dariusz Lipiński.

