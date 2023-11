InPost po raz pierwszy wypracował zysk w Wielkiej Brytanii

Po raz pierwszy osiągamy zysk w Wielkiej Brytanii - ogłasza operator logistyczny InPost i podsumowuje wyniki finansowe trzeciego kwartału tego roku. Składają się na nie wzrosty zysków, przychodów i wolumenów przesyłek.

W Polsce InPost obsłużył 140,4 mln przesyłek, a wzrost był szybszy niż rósł rynek.

We wszystkich krajach, w których działa InPost, obsłużono łącznie 210,4 mln przesyłek, co stanowi wzrost o 18 proc.

Rośnie zapotrzebowanie na usługi oferowane przez InPost na rynku brytyjskim.

InPost zanotował w trzecim kwartale tego roku znaczący wzrost przychodów, przekraczający 2 mld zł, czyli o 22,3 proc. rok do roku. Natomiast skorygowany zysk EBITDA (przed potrąceniem odsetek od zobowiązań, podatków i amortyzacji) osiągnął poziom 639,4 mln zł – co oznacza wzrost o 40,3 proc. w tym samym okresie.

Zysk netto firmy w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 250,4 mln zł w porównaniu do 142,4 mln zł przed rokiem.

W Polsce firma ustanowiła nowy rekord wolumenów, obsługując 140,4 mln przesyłek. To kolejny kwartał, w którym odnotowany wzrost był szybszy niż wzrost całego rynku, mimo pewnego spowolnienia rynkowego we wrześniu. W naszym kraju liczba przesyłek zwiększyła się o 13 proc., przy rozwoju rynku na poziomie nieco tylko przekraczającym 10, proc.

Ale we wszystkich krajach, w których działa firma, obsłużono łącznie 210,4 mln przesyłek, co stanowi wzrost o 18 proc. w relacji trzeciego kwartału minionego roku. Wzrost liczby przesyłek grupa zanotowała zarówno w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych. Usługi InPostu są dziś bowiem dostępne dla klientów we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugali i krajach Beneluxu oraz w Wielkiej Brytanii.

Zagraniczna ekspansja opłaca się InPostowi coraz bardziej

W krajach, gdzie działa przejęty przez InPost francuski Mondial Relay, wzrosła liczba przesyłek - z 48,2 mln w trzecim kwartale 2022 r. do 53,2 mln w tym roku, co stanowi wzrost o 10 proc. Jednak spółka podkreśla dynamiczny rozwój zwłaszcza na rynku brytyjskim, gdzie w lipcu tego roku InPost nabył za 49,3 mln funtów jedna trzecią udziału i praw głosów w firmie logistycznej Menzies Distribution Group Limited.

O ile cała branża e-commerce na tym największym europejskim rynku odnotowała spadek na poziomie 5 proc., InPost urósł - niemal o 139 proc., dostarczając 13,4 mln paczek.

- Zapotrzebowanie na rynku na nasze usługi na rynku brytyjskim rośnie - podkreśla Michael Rouse, wiceprezes InPostu ds. międzynarodowych.

Jak informuje spółka, w Zjednoczonym Królestwie 51 proc. populacji dużych miast (powyżej 175 tys. osób) mieszka 7 minut od punktu InPostu. Dziś to już 6,9 tys. lokalizacji. Zapotrzebowanie na usługi to m.in. wynik wysokiego poziomu zwrotów – aż jedna trzecia zakupów odzieżowych dokonanych on line w Wielkiej Brytanii wraca do sprzedawcy. To m.in. dlatego firma wypracowała tam pierwszy w historii rentowny kwartał pod względem skorygowanego zysku EBITDA, w wysokości 11,3 mln zł.

- To oznacza realizację obietnicy, którą złożyliśmy inwestorom na początku tego roku. Nie poprzestajemy na tym, naszym następnym celem będzie rozszerzenie oferty na rynku brytyjskim o B2C - mówi Rafał Brzoska, prezes i założyciel InPostu.

Polska to najważniejszy i pierwotny rynek InPostu. Klienci pozostają wierni paczkomatom

Ale to Polska pozostaje dziś najważniejszym rynkiem InPostu, a 60 proc. populacji mieszka w odległości 7 minut od paczkomatu. Z usług Ifirmy skorzystało w trzecim kwartale tego roku 17,6 mln polskich użytkowników, to wzrost o 8 proc. rok do roku.

Perspektywy rozwoju spółka ocenia na dobre przede wszystkim właśnie na polskim rynku.

- Oczekujemy wysokiego jednocyfrowego lub niskiego dwucyfrowego wzrostu wolumenu rynku w Polsce, rynek Mondial Relay ulegnie stagnacji, w Wielkiej Brytanii będziemy mieli średni jednocyfrowy spadek wolumenu przesyłek - ocenia Adam Aleksandrowicz, wiceprezes InPostu ds. finansowych.

W oceanie dobrych dla inwestorów informacji jest też ta gorsza - Capex, czyli nakłady inwestycyjne firmy są niższe i w dziewięciu miesiącach tego roku wyniosły nieco ponad 706 mln zł przy ponad 844 mln zł w analogicznym okresie roku 2022.

Udziałowcami InPost są Advent International Corporation (30,33 proc.), PPF Group N.V. (16,75 proc.), A&R Investments Ltd (12,45 proc.), The Capital Group Companies Inc. (6,26 proc.) oraz GIC Private Limited, Singapore (5,01 proc.).