InPost podwyższa prognozy na cały rok. W planach przejęcie Mondial Relay

InPost, lider wśród platform dostaw dla e-commerce w Europie, zanotował w pierwszym kwartale 2021 r. przychody w wysokości 793 mln zł, co oznacza wzrost o 93 proc. rok do r.oku.

Rynek polski

Rynki zagraniczne

Skorygowany zysk

Zaktualizowana prognoza na 2021

Liczba paczkomatów : 18.250-19.000, w tym 15.500-16.000 w Polsce.

Wolumen liczby przesyłek paczkomatowych: 455-485 mln, z czego 445-470 mln w Polsce.

Przychody: w przedziale od 3,700 mld zł do 3,850 mld zł (wzrost o 46-52 proc. r/r).

Przychody pro-forma: w przedziale 5,900 mld zł – 6,150 mld zł (wzrost 31-37 proc. r/r).

Wzrost przychodów w sektorze paczkomatów w Polsce w ujęciu r/r w przedziale 50-55 proc.

Marża skorygowanego EBITDA: w przedziale 41-43 proc.

W ujęciu pro-forma, marża skorygowanego EBITDA ma wynieść 32-34 proc.

Marża skorygowanego EBITDA, Polska: w przedziale 45 proc. - 47 proc.

Capex: w przedziale 865 mln zł do 920 mln zł

Na 31 marca 2021 r. spółka posiadała w Polsce 11.743 paczkomatów, co oznacza wzrost o 3.683, czyli o 46 proc. rok do roku. Miała ponadto 1,65 mln skrytek, o 720 tys. więcej, czyli o 77 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku.W ciągu trzech miesięcy tego roku łączny wolumen przesyłek w Polsce wyniósł 96,6 mln, co oznacza wzrost o 47,6 mln, czyli o 97 proc., w porównaniu z pierwszym kwartałem poprzedniego roku.Całkowity wolumen przesyłek paczkomatowych w Polsce osiągnął 79,9 mln w pierwszym kwartale 2021 r., co oznacza wzrost o 42,5 mln, czyli o 114 proc., w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r. Wzrost ten wynika z przyspieszenia strukturalnych zmian e-commerce w Polsce w wyniku pandemii COVID-19, wzrostu wielkości i gęstości sieci paczkomatów, unikalnego doświadczenia konsumenckiego związanego z usługami InPost, a także rosnącej popularności paczkomatów jako preferowanej przez konsumentów formy dostawy.W pierwszym kwartale 2021 r. wolumen przesyłek kurierskich w Polsce wyniósł 16,7 mln, co oznacza wzrost o 5,1 mln, czyli o 44 proc., w porównaniu z pierwszym kwartałem poprzedniego roku.Przychody w Polsce to: 782,1 mln zł, wzrost o 372,1 mln zł, czyli o 91 proc. w porównaniu z I kw. 2020 r. – dzięki znaczącej dynamice zarówno w segmencie paczkomatów, jak i w segmencie przesyłek kurierskich.Przychody w segmencie paczkomatów: 588,4 mln zł, wzrost o 309,5 mln zł, czyli 111 proc., w stosunku do I kw. 2020 r. Wzrost przychodów w segmencie paczkomatów w ujęciu rok do roku wynikał ze wzrostu wolumenu przesyłek paczkomatowych o 114 proc., przy umiarkowanym spadku średniej ceny za paczkę.Przychody w segmencie przesyłek kurierskich: 174,4 mln zł, wzrost o 50,5 mln zł, czyli o 41 proc., w stosunku do I kw. 2020 r. Wzrost przychodów w segmencie przesyłek kurierskich w ujęciu rok do roku wynikał ze wzrostu wolumenu przesyłek przy umiarkowanym spadku średniej ceny za paczkę.Na 31 marca 2021 r. spółka dysponował siecią 1.810 paczkomatów poza granicami Polski. Liczba paczkomatów poza granicami naszego kraju wzrosła o 634, czyli o 54 proc. w porównaniu z I kw. 2020 r. Wszystkie nowe paczkomaty poza granicami Polski zostały zainstalowane w Wielkiej Brytanii, gdzie łączna liczba paczkomatów wzrosła o 76 proc. w porównaniu z I kw. ub.r.W pierwszym kwartale 2021 r. wolumen przesyłek międzynarodowych spółki wyniósł 1,4 mln, co oznacza wzrost o 1,2 mln, czyli o 600 proc., w porównaniu z I kw. 2020 r. Wszystkie przesyłki zostały dostarczone do paczkomatów. Wzrost wolumenu paczek w Wielkiej Brytanii wynika przede wszystkim z ciągłej ekspansji bazy e-sprzedawców spółki, jak również ze zwiększenia zasięgu sieci paczkomatów.W pierwszym kwartale 2021 r. przychody wyniosły 11,1 mln zł i wzrosły o 9,1 mln zł, czyli o 455 proc., w porównaniu do pierwszego kwartału roku poprzedniego.W pierwszym kwartale 2021 r. skorygowany EBITDA wyniósł 332,2 mln zł, co oznacza wzrost o 195,9 mln zł, czyli 144 proc., w porównaniu z pierwszym kwartałem poprzedniego roku. Przyczynił się do tego silny wzrost skorygowanego EBITDA w Polsce w ujęciu rok do roku.Skorygowana marża EBITDA na poziomie 41,9 proc. w pierwszym kwartale 2021 r. wzrosła o 880 punktów bazowych r/r. Wzrost ten wynikał głównie z większego udziału przychodów z segmentu paczkomatów, który charakteryzuje się wyższą marżą brutto w porównaniu z segmentem przesyłek kurierskich, a także z ogólnego wzrostu produktywności wynikającego z większej skali działalności Spółki. Ponadto na skorygowaną marżę EBITDA wpłynęła dźwignia operacyjna, gdyż koszty ogólnego zarządu zmniejszyły się w stosunku do przychodów.W Polsce w okresie trzech miesięcy 2021 r. skorygowane EBITDA wyniósł 350,2 mln zł, co oznacza wzrost o 205,1 mln zł, czyli o 142 proc., w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku. W rezultacie skorygowana marża EBITDA za pierwszy kwartał 2021 r. wyniosła 44,8 proc., co oznacza wzrost o 940 punktów bazowych w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wzrost ten był spowodowany zwiększeniem marży brutto i efektem dźwigni operacyjnej, ponieważ koszty ogólnego zarządu zmniejszyły się jako odsetek przychodów.Na rynkach zagranicznych w okresie pierwszych trzech miesięcy skorygowany EBITDA dla segmentu międzynarodowego wyniósł 18 mln zł, co oznacza spadek o 9,2 mln zł w porównaniu z pierwszym kwartałem poprzedniego roku.Spółka zaktualizowała prognozę na cały rok 2021, w związku z lepszymi niż oczekiwano wynikami za pierwszy kwartał i wyższymi oczekiwaniami na pozostałą część roku. Prognoza stanowi aktualizację prognozy na cały rok 2021 przedstawionej w komunikacie prasowym z dnia 30 marca 2021 r., dotyczącym wyników finansowych za rok 2020.Wskaźniki pro-forma spółki uwzględniają oczekiwany wpływ za cały rok 2021 z tytułu nabycia Mondial Relay. Oczekiwania spółki co do wpływów za cały rok 2021 z planowanej akwizycji Mondial Relay do prognozy pro-forma pozostają niezmienione.Prognozy spółki na cały 2021 rok:InPost to wiodąca platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 r. przez Rafała Brzoskę w Polsce InPost posiada sieć paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy w naszym kraju usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W 2020 r. obsłużył 249 mln przesyłek za pośrednictwem paczkomatów, współpracując z ponad 260 tys. e-sprzedawców. Strategicznie umiejscowiony w szybko rozwijającym się ekosystemie e-commerce, korzysta ze sprzyjających trendów rynkowych, co pozwala na szybkie wdrażanie nowych maszyn. Paczkomaty InPost zapewniają konsumentom tańszą, wygodną, bezdotykową opcję dostawy.