InPost poprawia wyniki. Są rynki, gdzie rośnie szybciej niż w Polsce

Grupa InPost zanotowała w pierwszym kwartale 2023 roku prawie 2 miliardy zł przychodów, a wolumen obsłużonych przesyłek zwiększył się do prawie 199 milionów.

Przychody InPostu w pierwszym kwartale 2023 roku wzrosły o 29 proc. rok do roku, osiągając prawie 2 miliardy złotych, skorygowany zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami) wzrósł o 36 proc. rok do roku, osiągając wartość 557 mln zł. Wolumen obsłużonych przesyłek zwiększył się w pierwszym kwartale o 21 proc. rok do roku, sięgając 198,7 mln sztuk. Dynamika wzrostu obsługiwanych wolumenów na rynkach międzynarodowych wyniosła 28 proc. i była wyższa niż w Polsce (18 proc. rok do roku).

Spółka podała, że w Polsce pierwszy kwartał 2023 był drugim najlepszym w historii firmy (po czwartym kwartale 2022 roku) pod względem wolumenu obsłużonych paczek. W pierwszym kwartale obsłużono 132 miliony przesyłek.

- Nadal rośniemy szybciej niż branża e-commerce na wszystkich naszych kluczowych rynkach. Wyniki te udało nam się osiągnąć mimo, że pierwszy kwartał jest sezonowo najmniej dynamicznym kwartałem w roku. W Polsce odnotowaliśmy nie tylko mocny wzrost obsługiwanych wolumenów, ale także znaczną poprawę marży. Również Mondial Relay zanotował silny wzrost wolumenów, zarówno we Francji jak i na pozostałych rynkach. We Francji pozytywny jest w szczególności wzrost wolumenu w segmencie B2C, co potwierdza słuszność przyjętej strategii - wskazuje Rafał Brzoska, prezes InPostu.

Brzoska dodał, że w Wielkiej Brytanii firma zanotowała poprawę rentowności prowadzonych operacji,

co pozwala z optymizmem patrzeć na perspektywy rozwoju na tym rynku.

InPost to platforma e-commerce działająca w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i krajach Beneluxu. Od 2021 roku notowany jest na giełdzie Euronext w Amsterdamie. Spółka wyceniana jest na 5,1 mld euro.

