InPost rozbudowuje flotę o 40 nowych samochodów elektrycznych

InPost wyposażył swoich kurierów w 40 nowych Nissanów e-NV200 XL Voltia i e-NV 200. To pierwsze samochody elektryczne, które weszły na stałe w skład firmowej floty. Będą jeździć w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. W przyszłym roku InPost planuje zwiększenie liczby "elektryków" do 500 sztuk. W Warszawie do końca 2021 roku firma ma posługiwać się już tylko takimi samochodami.

Samochody Nissan zapewniają zasięg do 200 km w mieście, 8 m sześc. przestrzeni ładunkowej oraz ładowność 580 kg.

InPost wylicza, że dostawa do paczkomatu zostawia znacznie mniejszy ślad węglowy niż usługa kuriera dostarczającego paczkę do domu.

Pod koniec września Bloomberg podał wiadomość, że firma może zmienić właściciela.