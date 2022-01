InPost rozpoczął pilotaż paczkomatów typu InDoor w sklepach Żabka - poinformował rzecznik InPostu Wojciech Kądziołka.

"Żabka i InPost rozpoczęły pilotaż, w ramach którego w wybranych sklepach Żabka pojawiły się paczkomaty InPost typu InDoor. Obie firmy będą wspólnie, dla zwiększenia wygody klientów, rozwijać usługę nadawania i odbioru przesyłek w wybranych sklepach sieci Żabka, co zwiększy jej dostępność w całej Polsce. Paczkomaty zostały dostosowane do potrzeb sieci convenience tak, by w pełni uzupełniały portfolio oferowanych w Żabce usług. Przesyłki InPost będzie można odebrać również w tradycyjnej formule przy kasie. Współpraca z największym operatorem logistycznym jest naturalnym uzupełnieniem udogodnień, jakie Żabka dotychczas oferowała swoim klientom" - powiedział rzecznik.

Sieć sklepów Żabka liczy ponad 7 tys. placówek. W pilotażu może wziąć udział nawet kilkaset sklepów Żabka.

