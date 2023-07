InPost rozpycha się za granicą. Właśnie wydał ćwierć miliarda złotych

Polska firma logistyczna InPost, rozwijająca platformy dostaw dla e-commerce w Europie, nabyła za 49,3 mln funtów 30 proc. udziałów i praw głosów w brytyjskiej firmie logistycznej Menzies, operującej na rynkach brytyjskim i irlandzkim.

W celu zwiększenia swoich udziałów na rynku brytyjskim InPost nabył za 49,3 mln funtów (około 253 mln zł) 30 proc. udziału i praw głosów w brytyjskiej firmie logistycznej Menzies. InPost posiada również możliwość nabycia pozostałych 70 proc. akcji w okresie trzech lat.

- Ta transakcja to kamień milowy dla rozwoju naszej działalności na rynku brytyjskim. Razem z Menzies będziemy mogli zaoferować dostawy przesyłek 360 dni w roku, co jest unikalną ofertą na brytyjskim rynku e-commerce - powiedział prezes InPostu Rafał Brzoska.

Jest to kolejna transakcja polskiego giganta branży e-commerce po inwestycjach we Francji gdzie InPost przejął za 513 mln euro francuską firmę logistyczną Mondial Relay – co, według firmy, było największą polską prywatną inwestycją zagraniczną.

Ta transakcja pozwoliła polskiej spółce rozszerzyć swoją działalność o rynki Francji, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Niderlandów oraz Luksemburga.

Menzies Distribution Group Limited, spółka z siedzibą w Wielkiej Brytanii, działa w tamtejszej branży logistycznej. Firma dostarcza przesyłki do ponad 47 000 lokalizacji. Firma posiada w Wielkiej Brytanii i Irlandii 100 oddziałów, sortownię centralną oraz 9 sortowni regionalnych, zarządza flotą ponad 3200 pojazdów i zatrudnia ponad 5000 pracowników.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl