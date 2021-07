Inpost w natarciu. Megaprzejęcie i awans do europejskiej elity

InPost w porozumieniu z Otto Group pomyślnie sfinalizował przejęcie Mondial Relay, wiodącej francuskiej firmy dostarczającej przesyłki w formacie "poza domem". Wartość transakcji wyniosła 513 mln euro. Tym samym InPost stanie się największą w Europie platformą dostaw dla e-commerce.

Rok sukcesów

W 2020 roku Mondial Relay obsłużyła 131 mln przesyłek. Przychody firmy w minionym roku wyniosły 437 mln euro, a EBITDA ukształtowała na poziomie 60 mln euro.InPost to wiodąca platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W 2020 roku InPost obsłużył 249 milionów przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów, współpracując z ponad 26000 e-sprzedawców.W lutym tego roku InPost z powodzeniem zadebiutował na amsterdamskiej giełdzie Euronext. Widełki w ofercie publicznej ustalono na 14-16 euro, na otwarciu rynek wycenił akcje na 19 euro, a potem kurs jeszcze wzrósł w szczycie przekraczając poziom 21 euro. Potem wycena akcji spadła – były okresy gdy papiery InPostu kosztowały poniżej 14 euro, w ostatnich dniach ich kurs powoli, ale systematycznie pnie się do góry. W piątek około południa wyceniane były na ok 16,5 euro.Dzięki temu debiutowi Rafał Brzoska, przez ostatnie lata pozostający nieco w cieniu (mimo systematycznego rozwoju inPostu) wrócił do biznesowej czołówki. Jego pakiet akcji InPostu wyceniany jest na ponad 4,5 mld zł , co daje mu miejsce w pierwszej dziesiątce najbogatszych Polaków.