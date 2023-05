InPost zapowiada nową, rewolucyjną usługę. "Największa innowacja od czasu paczkomatów"

Nowa usługa płatnicza InPostu zrewolucjonizuje sposób kupowania – zapowiedział 16 maja na konferencji prasowej prezes spółki Rafał Brzoska. InPost przedstawił też wyniki za pierwszy kwartał. Wyraźnie widać wzrost przychodów i liczby przesyłek.

Na wszystkich swoich rynkach InPost obsłużył w pierwszym kwartale tego roku 198,7 mln przesyłek.

Spółka zapowiada rewolucję w płatnościach dzięki InPost Pay.

InPost to operator logistyczny działający na rynku e-commerce, zarządzający siecią około 30 tys. paczkomatów.

Pierwsze trzy miesiące 2023 roku to drugi najlepszy w historii InPostu okres w firmie – po ostatnim kwartale 2022 roku. Niemal dwieście milionów obsłużonych przesyłek oznacza wzrost o 21 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego oraz znaczący wzrost przychodów, które w pierwszych trzech miesiącach 2023 r. osiągnęły 1,996 mld zł, rosnąc o 29 proc. w relacji do trzech pierwszych miesięcy 2022 roku.

- Wyniki te udało nam się osiągnąć, mimo że pierwszy kwartał jest sezonowo najmniej dynamicznym kwartałem w roku – powiedział Rafał Brzoska, prezes i współzałożyciel InPost.

Jak podała 16 maja spółka, skorygowana EBITDA całej grupy, czyli zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań, podatków i amortyzacji, wyniosła 557 mln zł, co oznacza wzrost o 36 proc. rok do roku, głównie dzięki zwiększeniu rentowności w Polsce.

Europejskie rynki zyskują na znaczeniu w działalności InPostu

Nie powinno to dziwić, bo najwięcej paczkomatów spółki, dokładnie 20 025, działa właśnie Polsce. I to pomimo rozszerzenia działalności na dziewięć europejskich rynków. Ale dynamika wzrostu obsługiwanych wolumenów na rynkach międzynarodowych wyniosła aż o 28 proc. i była wyższa niż w Polsce, gdzie wyniosła 18 proc. w relacji rok do roku.

W Wielkiej Brytanii InPost zainstalował już 5137 paczkomatów. Jak podała spółka, już teraz niemal połowa mieszkańców Londynu, Birmingham i Manchesteru mieszka w promieniu siedmiu minut spacerem od najbliższego urządzenia, a w pierwszym kwartale 2023 r. obsłużono tam około 7 mln przesyłek.

- Rozstawiamy urządzenia w coraz lepszych, w coraz bardziej premium lokalizacjach, a właściciele gruntów, przede wszystkim sieci supermarketów, czy hoteli, czy stacji benzynowych, po prostu chcą InPost w swoich lokalizacjach, bo wiedzą, że generujemy dla nich ruch – powiedział Brzoska.

I dodał: - Widzimy znaczącą poprawę na poziomie kosztu jednostkowego, czyli straty, które notowaliśmy w Wielkiej Brytanii na każdej przesyłce, bardzo mocno rok do roku się zmniejszyły (…) w pierwszym kwartale 2022 roku było to prawie 10 zł, w pierwszym kwartale 2023 roku jest to już tylko 3,30 zł.

Jak podała spółka, dziś we Francji działa 3040 urządzeń, a we Włoszech 1277. - Włochy i Hiszpania to będą konie pociągowe, jeżeli chodzi o południową część Europy – uważa prezes InPost.

W lipcu 2021 roku InPost przejął za 513 mln euro francuskiego potentata logistycznego Mondial Relay, co było największą polską prywatną inwestycją zagraniczną. - Strategia, którą przyjęliśmy na etapie akwizycji zaczyna przynosić pierwsze efekty. Oczywiście, do tych efektów wymarzonych jeszcze daleko, ale to jest maraton, a nie sprint – podkreślił Brzoska.

InPost Pay - czy czeka nas rewolucja w płatnościach?

Sposobem na zwiększenie przychodów spółki ma być nowa usługa płatnicza - InPost Pay, która ma zrewolucjonizować sposób kupowania. - Testowanie jej ma kluczowe znaczenie. Możecie sobie państwo wyobrazić dla nas utratę renomy w sytuacji, w której byśmy nie byli przekonani w dwustu procentach, że warto już wypuścić tę usługę na rynek – powiedział Rafał Brzoska.

Jak dodał: - Coraz więcej merchantów już testuje na zamkniętych grupach odbiorców -wolontariuszach, którzy dokonują zakupów i zgłaszają nam uwagi. To bardzo skomplikowany projekt, największa innowacja od czasu powstania paczkomatów.

Prezes InPostu nie podał jednak szczegółów dotyczących nowej usługi ani daty, kiedy miałaby zostać ona wprowadzona.

Czym dokładnie jest InPost Pay? W Urzędzie Patentowym zarejestrowano usługę jako oprogramowanie do płatności elektronicznych, terminale, oprogramowanie mobilne oraz programy komputerowe do obsługi płatności związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi, a także obsługę i przetwarzanie płatności bezdotykowych i internetowych. Bez wątpienia usługa będzie dostępna w aplikacji mobilnej InPostu.

Prezes InPostu zapowiedział także wykorzystanie sztucznej inteligencji w realizowanych przez spółkę zadaniach. Dlatego powołano trzydziestoosobowy zespół, który przygotował listę zadań, w których operator chce wykorzystywać AI.

InPost to europejska platforma dostaw dla e-commerce w Europie. Oprócz automatycznej sieci odbioru, spółka świadczy także usługi kurierskie i fulfillment (obsługa zamówień przez zewnętrznego operatora) dla sprzedawców e-commerce w Polsce, współpracując z ponad 40 tys. e-sprzedawców. W 2022 roku obsłużyła 744,9 milionów przesyłek.

Wejście firmy w 2021 roku na giełdę EURONEXT-Amsterdam było największym debiutem europejskiej spółki technologicznej w historii kontynentu.

