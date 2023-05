InPost ze wzrostem. Obsłużył blisko 200 mln przesyłek

Zagraniczna ekspansja przynosi efekty. Przy okazji prezentacji wyników za pierwszy kwartał tego roku, InPost podsumował swoją działalność na europejskich rynkach.

Finansowe wyniki InPostu mogą imponować. Wolumen obsłużonych przesyłek zwiększył się w pierwszym kwartale o 21 proc. w relacji rok do roku, sięgając 198,7 mln sztuk.

To przełożyło się na znaczący wzrost przychodów, które w pierwszych trzech miesiącach 2023 r. osiągnęły 1,996 mld zł, rosnąc o 29 proc. w relacji do trzech kwartałów 2022 roku.

Ale - co istotne - dynamika wzrostu obsługiwanych wolumenów na rynkach międzynarodowych wyniosła aż 28 proc. i była wyższa niż w Polsce, gdzie wyniosła 18 proc. w relacji rok do roku.

To rezultat znaczącego wzrostu liczby paczkomatów. W marcu InPost postawił pięciotysięczny paczkomat w Wielkiej Brytanii. Jak twierdzi spółka, już teraz niemal połowa mieszkańców Londynu, Birmingham i Manchesteru mieszka w promieniu siedmiu minut spacerem od najbliższego urządzenia, a w pierwszym kwartale obsłużono tam około 7 mln przesyłek.

- Rozstawiamy urządzenia w coraz lepszych, w coraz bardziej premium lokalizacjach, a właściciele gruntów, przede wszystkim sieci supermarketów, czy hoteli, czy stacji benzynowych, po prostu chcą InPost w swoich lokalizacjach, bo wiedzą, że generujemy dla nich ruch - mówi Rafał Brzoska, prezes i współzałożyciel InPost.

- Widzimy znaczącą poprawę na poziomie kosztu jednostkowego, czyli straty, które notowaliśmy w Wielkiej Brytanii na każdej przesyłce, bardzo mocno rok do roku się zmniejszyły (…) w pierwszym kwartale 2022 roku było to prawie 10 zł, w pierwszym kwartale 2023 roku jest to już tylko 3,30 zł - dodaje.

Na tym nie koniec ekspansji InPost na rynkach europejskich. W kwietniu postawiono urządzenie z nr 3000 we Francji. - Włochy i Hiszpania to będą konie pociągowe, jeżeli chodzi o południową część Europy - mówi Brzoska.

InPost to operator logistyczny działający na rynku e-commerce, zarządzający siecią ponad 30 tys. paczkomatów.

