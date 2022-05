InPost został strategicznym sponsorem reprezentacji Polski

Umowa sponsorska między Polskim Związkiem Piłki Nożnej a InPostem została zawarta do 31 lipca 2024 roku z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata. Choć nie ujawniono wartości kontraktu, to PZPN określa, że jest to największy w historii drużyny narodowej kontrakt z firmą prywatną.

InPost - lider wśród platform dostaw dla e-commerce w Europie - został Sponsorem Strategicznym Reprezentacji Narodowej w piłce nożnej. Na mocy umowy z PZPN InPost został partnerem nie tylko pierwszej reprezentacji mężczyzn, ale również wszystkich innych grup wiekowych oraz kobiet. Logo firmy będzie widniało na banerach, ściankach za piłkarzami i trenerem podczas konferencji prasowych, biletach czy plakatach.

InPost 🤝 PZPN

Najlepsi pracują z najlepszymi! InPost - lider wśród platform dostaw dla e-commerce w Europie - został Sponsorem Strategicznym Reprezentacji Narodowej w piłce nożnej.

Umowa została zawarta na okres do 31 lipca 2024 z możliwością przedłużenia na dwa kolejne lata.

– Jako największa organizacja sportowa chcemy współpracować z najlepszymi na rynku. Kluczowymi graczami, którzy wiedzą jak profesjonalnie działać, by osiągać sukces. Polska firma InPost idealnie spełnia nasze oczekiwania i jesteśmy przekonani, że kooperacja będzie pozytywnie wpływać na oba biznesy. Wszyscy doskonale wiemy, że znajdujemy się w roku mundialowym. Mistrzostwa świata w Katarze już za chwilę staną się tematem numerem jeden ogólnonarodowej debaty. Specyfika turnieju w zimie daje także nowe, wcześniej nieznane możliwości marketingowe naszemu Partnerowi Strategicznemu. Kibice od wielu lat traktują reprezentację jako dobro narodowe. Bilety na jej mecze, niezależnie od miejsca rozgrywania spotkań, są natychmiast wyprzedawane, a fani podążając za nią po całej Europie, budują pozytywny wizerunek drużyny oraz kraju. Cieszymy się, że InPost dołącza do naszego teamu – powiedział cytowany w oficjalnym komunikacie Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Tak historyczną umowę skomentował założyciel i prezes InPostu, Rafał Brzoska:

– Taką polską reprezentację, pod wodzą Roberta Lewandowskiego, chcemy oglądać i wspierać! W taką też inwestujemy. Partnerstwo InPost – jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich firm z najbliższą sercom Polaków sportową reprezentacją – jest naturalnym krokiem.

– Nawiązanie współpracy z firmą InPost i jej założenia są elementem szerszej zmiany strategii w podejściu do bazy sponsoringowej Polskiego Związku Piłki Nożnej. Poza klasycznymi świadczeniami sponsorskimi otwieramy przed nowym sponsorem strategicznym nasze kanały social media oraz tworzymy plany działań niestandardowych, jak np. lokowanie produktu w materiałach wideo. W tym kierunku chcemy podążać w najbliższych latach. Jako największy związek sportowy w Polsce chcemy wyznaczać standardy marketingu sportowego. Jednocześnie będziemy robić wszystko, aby nasi partnerzy mieli poczucie, że uczestniczymy i pomagamy w budowaniu ich biznesu – mówi Grzegorz Stańczuk, dyrektor marketingu i sponsoringu PZPN.

Od najbliższego spotkania 1 czerwca z reprezentacją Walii logo InPostu pojawi się na bandach reklamowych, ściankach konferencyjnych, ekranach, autobusie reprezentacji, zaproszeniach, biletach, plakatach, a także na doskonale widocznych w telewizji dywanach 3D obok bramek. Będzie znajdowało się ono również na strojach treningowych reprezentacji Polski.

