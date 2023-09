InPostowi nie wszystko się udaje. Musiał wprowadzić "szok plan"

Operator przesyłek i właściciel paczkomatów InPost zamierza w najbliższych kwartałach skupić się na organicznym rozwoju na 9 europejskich rynkach, na których jest obecny. Na ten moment najważniejsza jest poprawa efektywności we Francji, gdzie obecnie wdrożony został "szok plan".

InPost, operator przesyłek i właściciel paczkomatów, zamierza wykorzystać możliwości rozwojowe na tych rynkach, na których jest już obecny.

Najważniejszym zadaniem na najbliższe miesiące jest poprawa funkcjonowania biznesu we Francji.

Przy realizacji ekspansji zagranicznej należy liczyć z lokalnymi ograniczeniami i państwowym protekcjonizmem.

Operator przesyłek i właściciel paczkomatów InPost w drugim kwartale 2023 roku poprawił wyniki i zwiększył zasięg działalności międzynarodowej. Przychody spółki wzrosły o 26 proc. rok do roku, osiągając 2 140,5 mln zł, natomiast wolumen obsłużonych przesyłek wzrósł w drugim kwartale o 19 proc. rok do roku, sięgając 214,7 mln sztuk.

Aktywność w Polsce wydaje się względnie powtarzalnym biznesem, a o wszystkim decyduje obecnie efekt skali. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w innych krajach, gdzie spółka mozolnie od lat buduje swoją pozycję.

Podstawowym problemem na tych rynkach jest protekcjonizm, lokalne uwarunkowania związane z preferencjami klientów, a także różnice kulturowe. To wszystko pokazuje, że ekspansja zagraniczna, w stosunku do biznesu na naszym rynku, oznacza bardzo wysoki poziom skomplikowania.

InPost powinien w 2024 roku wypracować pierwszy zysk netto w Wielkiej Brytanii po 11 latach obecności na tym rynku

Najlepszym tego przykładem, jest obecność InPostu w Wielkiej Brytanii. Przez 10 lat notowane były straty, które łącznie przekroczyły 120 milionów funtów. Jednak ten projekt od początku miał założenie długofalowe. Nie było łatwo konkurować na rynku z Royal Mail, która pomimo niższego poziomu świadczenia usług kurierskich, przez lata miała pozycję dominującą na rynku.

Jeszcze w minionym roku InPost zanotował tam stratę na poziomie 16 milionów funtów. Ten rok powinien doprowadzić do wyniku niemal zerowego po stronie zysku netto. Dopiero, według szacunków, w 2024 roku, po jedenastu latach obecności odnotowany zostanie zysk.

Kilkanaście miesięcy temu InPost kupił największego francuskiego operatora w dostawach przesyłek, który równocześnie działał na pięciu innych rynkach. Kwota akwizycji przekroczyła efektywnie 600 milionów euro.

Pomimo wprowadzenia nowego systemu zarządzania, poszerzenia dostępności paczkomatów, których teraz jest około 3,6 tysiąca, oczekiwania dotyczące rozwoju biznesu i osiągane rentowności są dalekie od początkowych oczekiwań.

- Kupiliśmy firmę kurierską we Francji, która działała także w pięciu innych krajach. Początkowo założyliśmy strategię rozwoju, ale osiągane wyniki są daleko niezadowalające. To wynik różnic kulturowych, ale także sposobu zarządzania. Nie możemy dłużej czekać i odkładać decyzji, dlatego wprowadzamy tam tak zwany “szok plan”. Przygotowaliśmy 500 zadań do pilnego wdrożenia, aby przyspieszyć zmiany. Mamy grono francuskich ekspertów od zarządzania i logistyki, którzy nam pomagają. Zakładam, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy musi nam się udać, projekt musi zacząć generować przewidywalne zyski jak najszybciej - mówił podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu prezes InPostu Rafał Brzoska.

Strategia zakłada rozwój organiczny, w planach nie ma wejścia na nowe rynki

InPost jest obecny w 9 krajach. Obok Polski, gdzie na koniec czerwca 2023 roku dysponował ponad 20,6 tysiącem paczkomatów, działa we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Belgii, Holandii, Luksemburgu i Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii jest obecnie graczem numer jeden z 5,4 tysiącami urządzeń do nadawania i odbioru przesyłek. Łącznie ma 35,4 tysiąca paczkomatów.

Na ten moment 40 procent przychodów spółki pochodzi z działalności poza Polską, jednak zgodnie z przyjętą strategią w kolejnych kwartałach ma to systematycznie rosnąć. Ważna będzie synergia i poprawa rentowności, dlatego InPost nie zakłada rozwoju na nowych rynkach.

Przychody z działalności poza Polską powinny w kolejnych kwartałach systematycznie rosnąć

- Często jestem pytany, dlaczego nie jesteśmy obecni w sąsiadujących krajach takich, jak: Czechy, Słowacja, Węgry czy Rumunia. Trudno jest budować wszystko od podstaw na tak stosunkowo małych rynkach. Odpowiadam wówczas, że dla nas ważniejsza jest walka o pozyskanie klientów w Londynie i najbliższej okolicy. Tam mieszka bowiem tylu ludzi, co łącznie w tych czterech krajach - skomentował Rafał Brzoska.

Głównymi akcjonariuszami InPostu jest Fundusz Advent z pakietem 30,3 procent akcji, Rafał Brzoska osobiście i przez podmioty powiązane dysponujący około 13 procent akcji i Fundusz PFF Group z 15 procentami akcji.

InPost notowany jest na Giełdzie Euronext w Amsterdamie od stycznia 2021 roku.

