Intercity i PESA domknęły kontrakt za prawie ćwierć miliarda złotych

Flotę PKP Intercity wzmocniły ostatnie z 60 wagonów, które zmodernizowała PESA Bydgoszcz w konsorcjum z ZNTK Mińsk Mazowiecki. Warte łącznie blisko ćwierć miliarda złotych wagony są włączane do pociągów jeżdżących m.in. do Warszawy, Trójmiasta, Wrocławia, Szczecina, Poznania, Katowic, Krakowa czy Białegostoku.

Szereg istotnych inwestycji

Czytaj także: Combo w PKP Intercity. Kolej coraz bardziej dostępna W tym roku park taborowy PKP Intercity zasilą także elektryczne zespoły trakcyjne (EZT). Dobiega końca modernizacja pierwszych dwóch z 14 pojazdów ED74, którą dla przewoźnika realizuje konsorcjum spółek Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki oraz PESA Bydgoszcz. Unowocześniane w mińskich zakładach pociągi zaczną wozić pasażerów w drugim półroczu 2021 roku. Wartość zamówienia to 275 mln zł brutto.Wartość wszystkich podpisanych kontraktów między PKP Intercity a Konsorcjum PESA Bydgoszcz - ZNTK Mińsk Mazowiecki w ramach programu inwestycyjnego przewoźnika wynosi 2,017 mld zł brutto. Najnowszy z nich został podpisany w grudniu 2020 roku i w jego ramach Konsorcjum zmodernizuje 125 wagonów typu 111A i 141A oraz dokona ich późniejszych przeglądów technicznych na trzecim poziomie utrzymania. Wartość całego zamówienia to ponad 540 mln zł brutto.W ramach kontynuacji strategii taborowej PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji do 2030 roku spółka zainwestuje 19 mld zł w nowoczesny tabor. Plany obejmują inwestycje w wagony, nowoczesne lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, a także piętrowe składy wagonowe typu push-pull. Potężne inwestycje w nowoczesne pociągi będą napędzać dalszy rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego, wpisującego się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu.PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, łączy mniejsze ośrodki z aglomeracjami, a także umożliwia podróżowanie po Europie zapewniając mieszkańcom coraz większej liczby miast i miejscowości dostępność komunikacyjną.Czytaj też: Pociągi w Polsce zasilane zieloną energią. Znamy szczegóły projektu