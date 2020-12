Intermodal napędza dynamikę na kolejowym rynku towarowym

Ecco Rail, Metrans Polonia i PCC Intermodal odnotowały największy wzrost pracy przewozowej na polskim rynku kolejowym. Dwie z nich specjalizują się w transporcie intermodalnym, którego wyniki, mimo pandemii, w 2020 r. poprawiły się.

Metrans (Polonia) to spółka zależna Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Łączy Polskę i kraje Europy Środkowej z portami Morza Półnicnego: Hamburgiem, Bremerhaven, Rotterdamem i Antwerpią. Oferuje także połączenia z portami północnego Adriatyku. Dysponuje czterema terminalami: Gądki, Pruszków, Dąbrowa Górnicza, Kąty Wrocławskie.PCC Intermodal należy do grupy kapitałowej PCC SE z siedzibą w Duisburgu. Spółka na rynek weszła w 2005 r. Łączy terminale morskie w Hamburgu/Bremerhaven, Rotterdamie, Antwerpii, Gdańsku i Gdyni z terminalami lądowymi w: Kutnie (własny), Gliwicach (własny), Brzegu Dolnym (własny), Kolbuszowej (własny), Poznaniu, Frankfurcie nad Odrą (własny), Duisburgu i Brześciu.- Dążymy do tego, by sieć połączeń intermodalnych dawała codziennie dostęp ważnym regionom gospodarczym, do wszystkich najważniejszych portów naszej części Europy, a także by dosięgała istotnych dla wymiany handlowej rynków Azji. Idea rozwiązania które promujemy od 2005 roku oparta jest o tworzenie sieci regularnych, codziennych dostaw kontenerowych metodą intermodalną przy wykorzystaniu stabilnych rozkładów jazdy pociągów kontenerowych i skorelowanych z nimi dostaw na pierwszej i ostatniej mili drogą - informuje spółka.W 2019 r. wdrożyła regularne multimodalne połączenie Europy z Japonią i Koreą.