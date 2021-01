Inwestycje towarzyszące powstaniu CPK z akceptacją rządu

Rada Ministrów przyjęła we wtorek wykaz inwestycji towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformował CIR. Chodzi o nowe linie kolejowe; budowę i przebudowę dróg publicznych oraz powstanie urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego.

We wtorek (26 stycznia) Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego, przedłożone przez pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, którym jest wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Realizacja kolejowej części Centralnego Portu Komunikacyjnego "stanowi podstawowy element przedsięwzięcia, pozwalający na skomunikowanie CPK z Warszawą i Łodzią".

Inwestycje towarzyszące dotyczące sieci dróg krajowych mają pozwolić na efektywną obsługę komunikacyjną CPK.

"Rozporządzenie wskazuje inwestycje towarzyszące budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Chodzi o nowe linie kolejowe zbiegające się w CPK jako głównym węźle transportowym kraju. Dzięki budowie kolei dużych prędkości dojazd z każdej polskiej aglomeracji do CPK i Warszawy zajmie do 2,5 godziny. Inwestycje towarzyszące obejmą także budowę i przebudowę dróg publicznych oraz powstanie urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego" - czytamy w komunikacie CIR.

"Chodzi także o stworzenie ogólnokrajowego systemu międzyregionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, obejmujących dostępnością wszystkie regiony kraju" - czytamy. Łącznie, w ramach Programu CPK, powstanie prawie 1800 km nowych linii kolejowych.

"Skomunikowanie CPK z najbliższymi dużymi miastami - Warszawą i Łodzią - zostanie zrealizowane poprzez budowę nowej linii kolejowej dużych prędkości. Umożliwi to osiągnięcie czasu przejazdu z CPK do Warszawy w ok. 15 minut, a z CPK do Łodzi w ok. 30 minut. Oznacza to, że czas przejazdu do CPK będzie konkurencyjny względem obecnego czasu dojazdu do podstawowych lotnisk obu miast" - wyjaśnił CIR.

W węźle kolejowym CPK będą odgałęziały się linie kolejowe m.in. do Gdańska i Słupska, Katowic i Jastrzębia Zdroju, Krakowa, Poznania i Kutna, Wrocławia i Wałbrzycha, Częstochowy i Opola czy Radomia i Rzeszowa. Inwestycje obejmą m.in. także linie Warszawa - Olsztyn, Warszawa - Suwałki, Warszawa - Terespol, Warszawa - Lublin, Katowice - Zakopane czy Stalowa Wola - Białystok.

Jak podał CIR, nowe linie kolejowe na przecięciach z istniejącymi liniami zostaną wyposażone w łącznice zapewniając możliwość obsługi CPK również pociągami podmiejskimi i regionalnymi. W bezpośredniej bliskości terminala lotniczego zlokalizowany zostanie dworzec kolejowy.

"Dalsze etapy prac pozwolą na istotną poprawę skomunikowania CPK z wszystkimi regionami kraju - przez budowę nowych elementów sieci kolejowej oraz stworzenie ogólnokrajowego systemu międzyregionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Docelowo planowane jest połączenie Warszawy i CPK z każdą z głównych aglomeracji Polski w czasie do 2,5 godziny" - czytamy.

Transport drogowy stanowić będzie - oprócz kolei - "istotny sposób skomunikowania lotniska z otoczeniem". Chodzi o rozbudowę autostrady A2 na odcinku Łódź-Warszawa o dodatkowy pas ruchu w każdym kierunku oraz budowę Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (drogi A50 i S50), a także trasy ekspresowej S10 na odcinku Toruń - Płock - Naruszewo (węzeł z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej). Łącznie powstanie ok. 400 km nowych dróg ekspresowych.

"Inwestycje towarzyszące dotyczące budowy urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi Centralnego Portu Komunikacyjnego" - napisano.

CIR podał, że nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.