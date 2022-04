Inwestycje w zieloną kolej nie powinny stanąć przez wojnę na Ukranie

Mimo trudnej sytuacji geopolitycznej i konieczności rozwiązywania licznych nowych problemów, które w związku z wojną na Ukrainie nagle się pojawiły, nie powinniśmy rezygnować z działań i inwestycji zmierzających do uczynienia polskiego transportu, m.in. kolejowego, możliwe jak najbardziej ekologicznym – tak zgodnie stwierdzili uczestnicy panelu „Zielony Transport” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2022.

Prelegenci byli pytani czy obecna sytuacja, czyli trwająca wojna na Ukrainie i zakłócenia w łańcuchach dostaw, to odpowiedni czas na inwestowanie w ekologiczne rozwiązania w transporcie, przede wszystkim kolejowym. Jana Pieriegud z Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podkreśliła, że chociaż okres jest wyjątkowo trudny, to kwestie ekologiczne pozostają niezwykle istotne.

- To temat i trend, który towarzyszy od nam dłuższego czasu, związany ze zrównoważonym transportem i gospodarką. Nie powinniśmy zapominać o ekologii w transporcie. Jeżeli nie będziemy się nim zajmować, problemy będące konsekwencją braku działań mogą nas dotknąć w bardzo dużym stopniu – powiedziała Jana Pieriegud.

„Czynnik czasowy nie działa na naszą korzyść”

Podkreślała wagę strony finansowej całego procesu, na której niekorzystnie odbił się już okres pandemii COVID-19, a teraz doszła jeszcze wojna. Wskazała też na problemy natury czasowej, które utrudniają realizację zielonych inwestycji m.in. na kolei.

- W lutym zawarty został kontrakt PKP Cargo z firmą Siemens. Dofinansowanie na ten cel została przyznane 4 lata temu, a dopiero teraz rozstrzygnięty został przetarg. Bariera finansowa więc już występowała długo, a teraz jest jeszcze bardziej pogłębiona – zauważyła. - Mamy rozwiązania technologiczne, chcemy korzystać z nowych źródeł energii, ale to rozwiązania, które nie są technologicznie dojrzałe. Od powstania prototypu do wdrożenia mija zbyt długi czas. Czynnik czasowy nie działa więc na naszą korzyść – zwróciła uwagę.

Droga do ekologicznego transportu – kilka perspektyw

Dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury Tomasz Buczyński wskazał, że obecną sytuację trzeba analizować z kilku perspektyw.

- Kolej zależna jest od technologii i od energii do napędzania pociągów. Odnawialne źródła energii w postaci np. paneli fotowoltaicznych są zależne od pogody. Jest obserwowany rozwój technologiczny, m.in. rozwiązania wodorowe. To idzie do przodu i trzeba o tym pamiętać – skomentował.

Zauważył, że te kwestie są determinowane przepisami unijnymi, a nie wiadomo, jakie będzie podejście UE do energetyki jądrowej i związane z tym przepisy.

- Należy też pomyśleć o zielonej kolei w kontekście pakietu mobilności, który jest tylko konsekwencją problemu, natomiast samo podejście wspólnotowe jest co najmniej dyskusyjne. Nie było np. propozycji, aby dofinansować stawki dostępu do infrastruktury kolejowej – powiedział Tomasz Buczyński.

