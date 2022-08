Istnieje zagrożenie, że węgiel na zimę będzie dopiero wiosną

Nowe chmury zbierają się nad importem węgla do Polski. Nie brakuje opinii, że wąskim gardłem może okazać się kolej.

Artur Fildebrandt z ZZ Kadra KWK Pniówek, twierdzi, że zdaniem przewoźników zrzeszonych w Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych dość prawdopodobną konsekwencją realizowanego obecnie scenariusza transportowego jest to węgiel przewidziany do wywiezienia z portów przed sezonem jesienno-zimowym będzie wożony jeszcze w I kwartale 2023 roku.

PKP Cargo deklaruje zaś, że będzie przygotowane do wykonania dodatkowych przewozów węgla zakupionego za granicą przez Węglokoks i PGE Paliwa.

Problem obserwuje Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Uważa, że kolejarze "poradzą sobie z transportem węgla z portów", ale „pytanie, czy będą mieli tabor, odpowiednią ilość wagonów i lokomotyw”.

Krajowe kopalnie nie są w stanie szybko znacząco zwiększyć wydobycia węgla więc Polska, aby pokryć lukę podażową powstająca po nałożeniu embarga na import węgla z Rosji, sprowadza węgiel z Australii, RPA i Kolumbii.

Wyzwanie może większe niż sam import węgla

Na możliwe problemy z dowozem importowanego węgla z portów do odbiorców końcowych wskazuje Artur Fildebrandt, który reprezentuje Związek Zawodowy Kadra w Jastrzębskiej Spółce Węglowej KWK Pniówek.

Artur Fildebrandt przypomina, że premier zobowiązał Weglokoks i PGE Paliwa do zakupu do końca sierpnia 4,5 mln ton węgla i jego przewóz z portów do odbiorców do 31 grudnia spółce PKP Cargo.

- Oznacza to, że PKP Cargo musi zorganizować transport 4,5 mln ton węgla ponad tę ilość węgla, którą zobowiązała się w tym roku przewieźć na zlecenie kopalń, elektrowni, elektrociepłowni i innych odbiorów. O ile porty, prawdopodobnie, poradzą sobie z tym problemem, to podstawowym problemem obsługi importowanego węgla będzie przepustowość sieci kolejowej i braki węglarek- uważa Artur Fildebrandt.

Stwierdza m.in., że remonty sieci kolejowych robione są pod transportu pasażerski, pociągi cargo jeżdżą bardzo wolno, znacznie się spóźniają, „węglarki od lat są niemodne”, a główna magistrala węglowa służąca do eksportu węgla i transportu cargo, „czyli idąca wzdłuż Odry Nadodrzanka, ostatnią poważną modernizację przeszła w 1985 roku”.

Czytaj też: Wielki zgryz Niemców. Jak szybko dostarczyć węgiel do elektrowni?

- Jaki wniosek? Zdaniem przewoźników zrzeszonych w Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych dość prawdopodobną konsekwencją realizowanego obecnie scenariusza transportu, węgiel przewidziany do wywiezienia z portów przed sezonem jesienno-zimowym będzie wożony jeszcze w pierwszym kwartale 2023 roku - mówi Artur Fildebrandt.

Także zdaniem Rajmunda Horsta, wiceprezesa ds. produkcji w PGG trudniejszym zadaniem niż sam import węgla do Polski może okazać się logistyka związana z jego dystrybucją w naszym kraju.

- Należy pamiętać, że samo tylko dotransportowanie tego węgla do portu nie zamyka tematu. To jeszcze kwestia transportu - czy to kolejowego, czy samochodowego - i przygotowania finalnego produktu dla odbiorcy końcowego. To proces bardzo skomplikowany - realny do wykonania, lecz wymagający sporego zaangażowania – podkreślił Rajmund Horst, w rozmowie z WNP.PL.

Zobacz także: Rozwiezienie węgla z Australii i RPA to proces skomplikowany ale realny

PKP Cargo deklaruje gotowość do dodatkowych przewozów

Faktem jest, że Węglokoks i PGE Paliwa mają kupić łącznie 4,5 mln ton węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

PKP Cargo wskazuje, że paliwo zostanie przywiezione do Polski statkami, z portów trzeba będzie je rozwieźć po całej Polsce najpóźniej do 31 grudnia 2022 i właśnie to zadanie ma spoczywać na barkach PKP Cargo.

Oznacza to, tak jak wskazał Artur Fildebrandt, że PKP Cargo musi zorganizować transport 4,5 mln ton węgla ponad tę ilość węgla, którą zobowiązała się w tym roku przewieźć na zlecenie kopalń, elektrowni, elektrociepłowni i innych odbiorów. Spółka twierdzi, że będzie na to przygotowana.

- PKP Cargo będzie przygotowane do wykonania dodatkowych przewozów węgla zakupionego za granicą przez Węglokoks i PGE Paliwa – powiedział Dariusz Seliga, prezes PKP Cargo.

PKP Cargo podało pod koniec lipca 2022, że w spółce trwają już przygotowania do realizacji dodatkowych przewozów.

– Nie czekaliśmy z tym na decyzję premiera Mateusza Morawieckiego, gdyż wiemy, że zarówno dostawcy, jak i odbiorcy węgla oczekują, że to PKP Cargo jako największy przewoźnik kolejowy w Polsce zadba o obsługę tych ładunków. Decyzja szefa rządu daje nam jednak większe możliwości działania – podkreślił Dariusz Seliga.

Dodał, że spółka jest w stałym kontakcie z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi i zarządami portów, aby dzięki koordynacji działań tych instytucji można było zwiększyć liczbę pociągów z węglem obsługujących portowe nabrzeża i jeżdżących na szlakach kolejowych. PKP Cargo zaznaczyło, że możliwa jest w tym celu także współpraca z innymi przewoźnikami.

Transport węgla wg ministra infrastruktury

W Radiu Kraków 1 sierpnia 2022 minister infrastruktury Andrzej Adamczyk był pytany m.in. o rezultaty ubiegłotygodniowej wizyty w Rydze. Przypomniał, że został podpisany list intencyjny między szefami potów w Rydze i Gdyni.

-Dzięki temu będzie koordynacja działań. Port w Rydze ma wielkie możliwości przeładunkowe węgla i nowy sprzęt. (...) Ten port w sposób znaczny ustabilizuje nasz problem przepustowości portów - powiedział Andrzej Adamczyk, podkreślając, że do tej pory nie było potrzeby importu takiej ilości węgla.

Zdaniem ministra infrastruktury polscy kolejarze "poradzą sobie z transportem węgla z portów".

- Polscy kolejarze wiele razy wykazali, że są w stanie zrealizować najpoważniejsze zadania. Pytanie tylko, czy będą mieli tabor, odpowiednią ilość wagonów i lokomotyw - mówił szef resortu, cytowany przez PAP, dodając jednak, że zaniedbane przez lata tory nie pozwalają pociągom rozwinąć pełnej prędkości.

Według Andrzeja Adamczyka najbardziej problematyczny będzie wyjazd pociągów z portów. - Trzeba tak połączyć działania operatorów na nabrzeżach z przewoźnikiem kolejowym, żeby każdą godzinę przeznaczyć na załadunek - mówił minister.

Czytaj więcej: Adamczyk: kolejarze poradzą sobie z transportem węgla z portów

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl