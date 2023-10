Izrael zaprzeczył, że ciężarówki z pomocą dla Strefy Gazy nie były kontrolowane

Rzecznik rządu Izraela Ejlon Lewi zaprzeczył doniesieniom, że ciężarówki z pomocą humanitarną, które wjechały do Strefy Gazy, nie zostały sprawdzone pod kątem możliwego przemytu broni lub innych niedozwolonych towarów – podał w niedzielę portal Times of Israel.

"Wszystkie dostawy przeszły inspekcję przed wjazdem do Strefy Gazy. Izrael ma możliwość dopilnowania, żeby nie przewieziono niczego, co nie zostało zatwierdzone" - powiedział Lewi na konferencji prasowej.

Rzecznik podkreślił, że Izrael chce, aby pomoc napływała do Strefy Gazy, ale "nie pozwoli, by została ona skierowana do Hamasu".

Amerykański dziennik "New York Times" twierdził, że - mimo żądań Izraela - ONZ nie skontrolowała pod kątem ewentualnego przemytu broni 20 ciężarówek z pomocą humanitarną, które wjechały w sobotę do Strefy Gazy z Egiptu przez przejście graniczne w Rafah. Według ONZ w pojazdach była m.in. woda, żywność i leki.

Źródło portalu Times of Israel przekazało natomiast w sobotę, że za fizyczne kontrole konwojów z pomocą dla Gazy odpowiedzialny jest Egipt, który dokonuje inspekcji "w koordynacji" z Izraelem.

W niedzielę do Strefy Gazy wjechał kolejny konwój z pilnie potrzebnymi towarami. Według źródeł agencji Reutera składał się on z 19 ciężarówek. Agencja AFP podała później, że przez przejście w Rafah do Strefy Gazy wjechało w niedzielę sześć cystern z paliwem.