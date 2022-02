Jak działa pierwszy francuski pociąg hybrydowy TER?

Pierwszy francuski pociąg hybrydowy TER, który wykorzystuje elektryczną sieć trakcyjną, silnik spalinowy i akumulatory, powinien zostać oddany do użytku w przyszłym roku, po ośmiu miesiącach testów. Sfinansowały go cztery francuskie regiony. Jednocześnie trwają prace nad pociągiem akumulatorowym i wodorowym.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Pociągi akumulatorowe i na wodór

Obecnie system odzyskuje ponad 90 proc. energii hamowania, co oznacza ponad 20-proc. oszczędności pod względem zużycia oleju napędowego. Oznacza to również mniej konserwacji pociągu, który będzie jeździł z tą samą prędkością i miał zasięg w trzech trybach wynoszący 1000 km.



Akumulatory mogą całkowicie przejąć zasilanie na odcinku do 25 km w zależności od prędkości TER, z ciągłym ładowaniem przy każdym hamowaniu. Będzie się z nich korzystać głównie na dworcach i w obszarach miejskich, ponieważ zmniejszają hałas emitowany przez pociąg o 10 decybeli, czyli o połowę.





Jour J pour le dévoilement de la 1ère rame #TER hybride ! 🚆🌱 Développée avec @AlstomFrance, encore plus écologique et économe en énergie, elle s’élancera dès 2023 dans 4 régions pionnières : @regiongrandest, @RCValdeLoire, @NvelleAquitaine et @Occitanie. pic.twitter.com/B9O0zrpFgx — SNCF Voyageurs (@SNCFVoyageurs) February 16, 2022

Prototyp rozpocznie ostatnią fazę testów na krajowej sieci kolejowej z myślą o certyfikacji do końca roku. Pierwsze pociągi hybrydowe Régiolis powinny jeździć w ramach eksperymentalnej usługi komercyjnej w drugim kwartale 2023 roku w Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Grand-Est i Centre-Val-de-Loire, czterech regionach, które zainwestowały w projekt.- Chcemy rozwijać TER, a jednocześnie zwiększać udział zielonej energii w całej flocie. Jesteśmy również w trakcie prac nad pociągiem akumulatorowym i wodorowym, ponieważ istnieje powszechne zainteresowanie miksem energetycznym - wypowiada się w 20minutes.fr Jean-Luc Gibelin, wiceprzewodniczący ds. mobilności i infrastruktury transportowej regionu Occitanie.Czytaj także: Nowe Pendolino i pociąg wodorowy - na to liczy Alstom w Polsce