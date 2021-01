Jak mały Airbus dobrał się do skóry Boeinga

Choć miniony rok dla producentów samolotów był bardzo trudny, to Airbus pod jednym względem może być zadowolony. Klienci odebrali już 10-tysięcznego Airbusa z rodziny A320. Europejskiemu koncernowi wyprodukowanie i dostawa takiej liczby samolotów zajęła 32 lata, Boeing na dostawę takiej samej liczby swoich 737 potrzebował aż pół wieku.

Jedna mała wpadka

Airbus wygrywa starcie

Od początku Airbus zakładał, że maszyna będzie produkowana w kilku wersjach długości kadłuba. Marketingowcy producenta wyszli z założenia, że zróżnicowane parametry pozwolą lepiej wpisać się w potrzeby rynku, a koszty opracowania wariantów były dość niskie przy możliwych zyskach.Pierwszą bazową wersją był A320 mogący zabierać w jednoklasowej kabinie do około 180 pasażerów. Sześć lat po A320 oblatany został dłuższy model A321. Mogący zabierać do 220 pasażerów.Airbus pomyślał także o mniejszych wersjach: A318 i A319. Ta pierwsza mogła zabierać 107 pasażerów, druga 156.Z modelem A318 związana jest największa wpadka małego Airbusa. Okazało się bowiem, że ten najmniejszy członek rodziny cieszy się bardzo znikomym zainteresowaniem. Po prostu nie było na niego zapotrzebowania, a na mniej obleganych trasach lepiej sprawdzały się samoloty typowo regionalne, często o napędzie turbośmigłowym.W sumie dostarczono zaledwie 80 tych maszyn, a z ich produkcji definitywnie zrezygnowano w 2013 roku. Dla porównania – wersji A319 powstało do dzisiaj prawie 1500.Airbusowi udało się coś, w co w momencie powstawania maszyny chyba nikt nie wierzył – obecnie jest to samolot popularniejszy niż Boeing 737, jego główny rywal. Małym Airbusem lata ponad 320 linii lotniczych, dodatkowo kilkaset maszyn jest w rękach prywatnych i rządowych.Co zadecydowało o sukcesie? Maszyna lepiej zdaniem ekspertów odpowiadała na potrzeby linii lotniczych. Co więcej, cieszyła się opinią oszczędniejszej, tańszej w eksploatacji, niż konkurencja.Airbus potrafił też szybciej reagować na trendy rynkowe. Najnowsza wersja maszyny „Neo” (od new engine option), dzięki nowym silnikom i przekonstruowanym skrzydłom, mogła być reklamowana jako superoszczędna. Wielki błąd popełnił Boeing, który na plany Airbusa początkowo w ogóle nie zareagował.Później, próbując nadrobić stracony czas, amerykański producent poszedł na skróty. Fatalnym tego skutkiem jest Boeing 737 Max. Maszyna zamiast pomóc w odzyskaniu straconego pola, niemal pogrążyła amerykańskiego producenta. Dwie katastrofy samolotu – tuż po wprowadzeniu go do produkcji – spowodowały, że loty maszyny na ponad półtora roku zawieszono. Klienci stracili zaufanie, a Boeing miliardy.Wpadki europejskiej konkurencji (problemy z silnikami dla nowych Airbusów i opóźnienia w dostawach) nie miały tej wagi, ani biznesowych konsekwencji.Warto także dodać, że do dzisiaj maszyna z rodziny 320 uczestniczyły w 160 wypadkach i tzw. incydentach lotniczych. Całkowicie zniszczonych zostało 17 samolotów (dane na koniec 2020 roku), a zginęły 1393 osoby. Jednak europejskiemu producentowi, w przeciwieństwie do Boeinga, nie udowodniono systemowej wady maszyny.