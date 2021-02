Jak skorzystać z szansy, którą dostaje kolej?

Transport kolejowy w Polsce stoi dziś przed dużą szansą, jaką tworzy Europejski Zielony Ład i wypływająca z niego strategia mobilności. Przewozy kolejowe wywierają bowiem znacznie mniejszą presję na środowisko niż transport drogowy czy lotniczy. Dlatego Unia chce je rozwijać. Teraz trzeba przejść przez pandemię tak, by, gdy się skończy, umieć skorzystać z tego trendu. Będziemy o tym rozmawiać podczas EEC Trends Online.

EEC Trends

W trzeciej odsłonie będzie mowa o warunkach zwiększenia konkurencyjności transportu kolejowego. Zapytamy o sprawę stawek dostępu do infrastruktury, które jak zapowiadał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk docelowo mają być obniżane, ale na razie zawnioskowano o ich podwyżkę. Przedstawiciele firm kolejowych odpowiedzą na pytanie o ocenę perspektyw ich biznesu w najbliższych latach i w dłuższym horyzoncie czasowym.Nasze spotkanie online zakończy rozmowa z prof.ze Szkoły Głównej Handlowej o najważniejszych trendach, które zmieniają logistykę, nie tylko transport kolejowy, ale także inne jej gałęzie.Debatę poprowadzi:, zastępca redaktora naczelnego, WNP.PLTreścią wydarzenia jest debata nad głównymi trendami, które w roku 2021 staną się przedmiotem dyskusji w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego . EEC Trends to merytoryczny, programowy, kreatywny prolog Kongresu. EEC Trends kontynuuje tradycję i markę Forum Zmieniamy Polski Przemysł - do roku 2018 jednej z najważniejszych debat o perspektywach i kierunkach rozwoju polskiej gospodarki.