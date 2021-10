Jak uniknąć drastycznych podwyżek opłat nawigacyjnych za loty? Kazać płacić wszystkim

Przyszły rok to niemal pewna, drastyczna podwyżka opłat terminalowych dla przewoźników, które pobierać będzie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Najwięcej po kieszeni dostaną ci, którzy latają z i do lotnisk poza Warszawą. Szansą na niezachwianie procesem odbudowy lotnictwa cywilnego w Polsce jest nałożenie opłat na mniejsze samoloty, które teraz za nawigowanie nie płacą ani złotówki. Gra toczy się o ponad 100 mln zł rocznie.

Setki milionów złotych w powietrzu

A skala zjawiska? W roku 2020 na polskich lotniskach kontrolowanych (15 lotnisk, na których PAŻP zapewnia służby ruchu lotniczego) obsłużono łącznie ponad 109 tysięcy operacji (lądowań) VFR oraz 13,5 tysiąca operacji (lądowań) IFR (lot IFR oznacza ten według wskazań przyrządów, bez obserwacji zewnętrza - np. położenia horyzontu) wykonywanych statkami o MTOW (maksymalna masa startowa - red.) poniżej 2 ton.



W okresie styczeń-sierpień 2021 roku na wspomnianych lotniskach obsłużono łącznie ponad 75 tysięcy operacji (lądowań) VFR oraz 11,5 tysiąca operacji (lądowań) IFR, wykonywanych statkami o MTOW poniżej 2 ton.



- Najwięcej takich operacji wykonywanych jest w przypadku lotów VFR na lotniskach w Modlinie, Łodzi i Rzeszowie, a w przypadku lotów IFR statkami o MTOW poniżej 2 ton na lotniskach w Łodzi, Rzeszowie, Lublinie - przyznaje Janusz Janiszewski, p.o. prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Jeszcze raz przypomnijmy - propozycja nowych stawek opłat terminalowych to 525 zł dla lotniska Chopina, a w portach regionalnych prawie 1350 zł za każdy „obsłużony” przez PAŻP samolot w przyszłym roku.



Gdyby małe samoloty, wyłączone teraz ustawowo z opłat, płaciły tyle samo za nawigowanie przez pracowników PAŻP co regularni przewoźnicy, do kasy Agencji wpłynęłoby grubo ponad 100 mln złotych rocznie. I to przy ostrożnym przemnożeniu powyższych danych PAŻP przez niezatwierdzone jeszcze stawki nowych opłat.



- PAŻP nie decyduje o objęciu opłatami nawigacyjnymi małych statków powietrznych, decyzja należy do polskiego ustawodawcy. Katalog lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych określa art. 130 ust. 6 ustawy z 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze - zmiana zakresu zwolnień z opłat nawigacyjnych wymagałaby więc zmiany przepisów tej ustawy. Agencja nie jest zatem w stanie określić możliwego harmonogramu ewentualnych prac; jest on zależny od decyzji ministerstwa, rządu i parlamentu – wyjaśnia prezes Janiszewski.



Co na to wywołane przez PAŻP Ministerstwo Infrastruktury?



- Być może przyszłościowo to zrobimy... Na pewno nie teraz, bo teraz dochodzi do wzrostu opłat nawigacyjnych i jest w związku z tym poruszenie branży. Musimy się zastanowić nad tym, żeby choć odrobinę loty VFR się dorzuciły do kosztów kontroli przestrzeni powietrznej. Dzięki temu będzie można nieco ulżyć dużym lotom komercyjnym, z których przecież lotniska się utrzymują - odpowiada wiceminister Horała.



W ocenie Związku Regionalnych Portów Lotniczych taka zmiana, poza oczywistym zwiększeniem przychodów PAŻP, pozwoliłaby na zmniejszenie jednostkowej terminalowej opłaty nawigacyjnej.

A jaka jest praktyka w państwach sąsiednich?

Według informacji udzielonych nam przez PAŻP w Europie, w kwestii opłat trasowych: należności za loty VFR pobierane są w Armenii, na Cyprze, we Włoszech, na Litwie, w Mołdawii i Szwecji oraz – w zakresie lotów nocnych i lotów kontrolowanych (C-VFR) – w Niemczech. We wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz EUROCONTROL statki o MTOW poniżej 2 ton są zwolnione z trasowych opłat.W dziedzinie opłat terminalowych opłaty za loty VFR pobierane są w państwach takich jak Luksemburg, Niemcy, Estonia, Finlandia, Austria, Węgry, Irlandia, Holandia, Portugalia, Szwecja, Hiszpania, a opłaty za loty statków o MTOW poniżej 2 ton - w Niemczech, Estonii, Finlandii, Grecji, Holandii, Szwecji, Belgii.Przykłady objęcia opłatami dodatkowych podmiotów zatem są i to dość liczne. Dla właścicieli małych samolotów w Polsce pewne jest tymczasem jedno: w 2022 roku będą mogli latać swobodnie i bez dodatkowych opłat. Na razie...