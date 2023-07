Jaka przyszłość przed polskim lotnictwem? To oni zdecydują

Już we wtorek w WNP.PL oraz równolegle w youtubowym Kanale Wyborczym WNP.PL i Portalu Samorządowego odbędzie się debata dotycząca kondycji branży lotniczej w Polsce.

To nie przypadek, że w środku sezonu wakacyjnego będziemy rozmawiali z politykami o lotnictwie. Na początku lipca Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt "Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)". To dokument, którego branża nie mogła doczekać się od kilku lat.

Konsultacje strategii właśnie trwają. I właśnie dlatego, że lato nie sprzyja analizie urzędowych wniosków i recept spisanych na ponad 200 stronach, my postanowiliśmy przeanalizować ją dokładnie, zmuszając niejako do tego polityków wszystkich największych parlamentarnych frakcji.

Najważniejsi politycy zajmujący się lotnictwem w parlamencie

Zaproszenie do naszej debaty przyjęli:

- Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji,

- Maciej Lasek, poseł Platformy Obywatelskiej,

- Maciej Kopiec, poseł Lewicy,

- Jerzy Polaczek, poseł Prawa i Sprawiedliwości,

- Mirosław Suchoń, poseł Polski 2050.

Zdecydowana większość debatujących jest członkami sejmowej podkomisji ds. transportu lotniczego.

Będziemy rozmawiać o tym, co czeka sektor lotnictwa cywilnego w związku z planowanym uruchomieniem Centralnego Portu Komunikacyjnego i czy nie zostanie przez to zaprzepaszczony ogromny dorobek osób pracujących w spółce Polskie Porty Lotnicze, która zarządza m.in. stołecznym lotniskiem Chopina.

Czy wszyscy będą mieli możliwość rozwoju w takim samym tempie?

Zastanowimy się nad rolą portów regionalnych w tej nowej układance.

Rządowa strategia, której zapisy są właśnie poddawane konsultacjom, w ogóle nie zauważa wpływu wojny na Ukrainie. To celowe przeoczenie czy może zbyt dużo wysiłku kosztowałoby rozrysowanie scenariuszy dla branży uwzględniających m.in. zamknięcie rosyjskiej przestrzeni powietrznej?

Polityków zapytamy o szanse i problemy wynikające ze zwiększonej obecności sojuszniczych wojsk na naszych lotniskach.

Nie zabraknie też pytań o polityczny rozkrok, który zafundowali rządzący sektorowi lotnictwa – większość kompetencji zarządczych pozostała w Ministerstwie Infrastruktury, ale spora ich część jest od niedawna w rękach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Czy na pewno jest to efektywne i opłacalne dla wszystkich?

Debatę będzie można śledzić w WNP.PL oraz na naszym kanale YouTube już we wtorek 25 lipca o godz. 20:00.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl