Jan Kolański: Mamy poważny kryzys gospodarczy

Ośmielam się powiedzieć, że mamy poważny kryzys gospodarczy – gigantyczna inflacja oraz załamanie łańcucha dostaw oddziałują na sferę biznesową - uważa Jan Kolański, założyciel i prezes zarządu grupy kapitałowej Colian.





W wyniku tych wydarzeń część dostaw, również i w naszej firmie, została wstrzymana.- Naszą strategią biznesową jest rozwój marek w kraju i na świecie – ekspansja zaczyna przynosić efekty. W 2021 roku, w wyniku połączenia naszych zagranicznych spółek Elizabeth Shaw i Lily O’Brien’s powstał Colian UK.To krok w stronę zwiększenia naszej aktywności na rynkach irlandzkim i brytyjskim. Nadal rozwijamy działalność eksportową – promujemy rodzime produkty na całym świecie.Posiadamy pięć zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce, które bardzo dobrze funkcjonują.Na chwilę obecną nie planujemy żadnych zmian, co nie wyklucza, że inne podmioty mogą właśnie w taki sposób poszukiwać oszczędności i pewnie będą widzieć w tym obszarze wymierne dla siebie korzyści.Pamiętajmy jednak, że przy aktualnie bardzo wysokich kosztach produkcji, nie jest to antidotum na kryzys.- Bardzo ważne w tym czasie okazało się skuteczne zarządzanie procesem zakupów, ale też ciągła analiza planów produkcyjnych i elastyczne reagowanie.W niepewnej rzeczywistości należy przygotować kilka scenariuszy działania, ale też umiejętnie je modyfikować. Rozszerzyliśmy bazę dostawców w różnych częściach świata. Częściowo zwiększyliśmy poziom zapasów, choć w przypadku artykułów spożywczych nie zawsze jest to możliwe.Należy też pamiętać, że działalność biznesowa Grupy Colian opiera się przede wszystkim na produkcji słodyczy, a ich głównym składnikiem jest kakao, które rośnie w konkretnej strefie klimatycznej. Poszukiwanie tego surowca często zawęża się do konkretnego regionu. Można oczywiście skorzystać z pośredników, ale to rozwiązanie dużo mniej opłacalne. Ceny są zazwyczaj wtedy wyższe i - przy dużej skali produkcji - jest to bardzo odczuwalne.- Zaburzenia w łańcuchach dostaw i idące za nimi wysokie ceny surowców rzutowały oczywiście na obszar finansowy w Grupie Colian.Do inwestycji podchodzimy bardzo ostrożnie. Ośmielam się powiedzieć, że mamy poważny kryzys gospodarczy – gigantyczna inflacja oraz załamanie łańcucha dostaw oddziałują na sferę biznesową.W tym roku oddamy do użytku magazyn wysokiego składowania w Opatówku, którego budowa rozpoczęła się już w trakcie pandemii Covid-19. Mimo drobnych opóźnień jesteśmy zadowoleni z przebiegu prac.Nie da się jednak ukryć, że otaczająca nas rzeczywistość każe nam z dużą ostrożnością podchodzić do realizacji wszelkich planów. Koszty produkcji są najdroższe od lat. Ceny energii elektrycznej czy gazu drastycznie wzrosły. Mamy bardzo wysoką inflację i dość trudne do zrozumienia decyzje podatkowe.Branża napojowa boryka się z tzw. podatkiem cukrowym, który został wprowadzony, by rzekomo poprawić zdrowie Polaków - w efekcie nie przyniósł jednak żadnych zmian, a jedynie utrudnił rozwój biznesu.Przed nami trudności związane z ROP i systemem depozytowo-kaucyjnym, który również będzie wymagał od nas zaangażowania, nie tylko organizacyjnego, ale przede wszystkim finansowego. W chwili obecnej nie znamy konkretnych stawek – zakładamy, że będą wysokie.- W mojej ocenie kolejne lata nie będą łatwe. Musimy liczyć się z tym, że obecna sytuacja mocno ogranicza inwestycje i zmusza producentów do skupienia się na tym co najważniejsze – utrzymaniu produkcji, a przede wszystkim sprzedaży.Inflacja i wysokie ceny większości surowców, zmuszają nas do podnoszenia cen produktów. Konsument to odczuwa i umieszcza zdecydowanie mniej artykułów w swoim koszyku zakupowym.Patrząc na ceny mediów oraz fakt, że borykają się z nimi nie tylko producenci, ale też obywatele, można wnioskować, że sytuacja w najbliższym czasie nie ulegnie szybkiej i znaczącej poprawie.Zakładam, że w najbliższym czasie nastąpią duże przetasowania na rynku. W wielu branżach firmy zaczęły tracić płynność finansową. Nie wszyscy będą w stanie wyjść z kryzysu obronną ręką.- Pamiętajmy, że pandemiczna rzeczywistość jest mało przewidywalna. Dziś, w kontekście łańcuchów dostaw, sytuacja wydaje się być względnie ustabilizowana, ale naprawdę nie wiemy co przyniesie przyszłość. Trzeba być przygotowanym na różne scenariusze…- Dbałość o środowisko naturalne, odpowiedzialność społeczna biznesu i ład korporacyjny mają dla nas priorytetowe znaczenie.Chętnie podejmujemy współpracę z partnerami biznesowymi, którzy wyznają bliskie nam wartości. Nie odbiegamy od przyjętych standardów, mamy jasne zasady – bez względu na okoliczności.