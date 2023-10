Japończycy przewożą węgiel nadzwyczajnym statkiem

Japoński przewoźnik NYK rozpoczął przewozy węgla dla Kyushu Electric Power. NYK twierdzi, że po raz pierwszy w historii na świecie wykorzystywany jest do tego celu masowiec klasy Panamax napędzany LNG.

Według oświadczenia NYK 2 października statek został oficjalnie odebrany ze stoczni Oshima. Jednostka ma 235 metrów długości i 38 metrów szerokości. Jej tonaż brutto przekracza 95 tys. ton, co klasyfikuje masowiec w tzw. klasie Panamax.

Pod tą klasą kryją się największe jednostki, które mogą pokonywać Kanał Panamski.

Jednak masowce i panamaksy nie są niczym nowym na morzach. To co jest nowością w statkuo nazwie „Shoyo”, to fakt napędzania jej przez LNG. Zdaniem japońskiej firmy statek o takim napędzie jest nie tylko bardziej ekologiczny, ale także bardziej uniwersalny, bo może zawijać również do takich portów, które nie życzą sobie jednostek napędzanych mazutem.

Choć niewątpliwie nowy statek jest bardziej przyjazny dla środowiska, to nie zmienia to faktu, że będzie transportował mający niekorzystny na nie wpływ węgiel kamienny.

Przypomnijmy, że w dniu 25 grudnia 2019 roku NYK i Kyushu Electric Power zawarły długoterminową umowę na mocy której przewoźnik będzie transportował węgiel do Japonii z Australii.

Statek udał się już w pierwszy rejs 12 października w czwartek. Portem docelowym jest australijski Newcastle.