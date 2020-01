Japońskie linie lotnicze: anulowano 25 proc. rezerwacji na loty do Chin

Japońskie linie lotnicze Japan Airlines poinformowały w piątek, że już 25 proc. rezerwacji na loty do Chin w lutym zostało odwołanych. JAL podało, że mimo rozszerzającej się epidemii koronawirusa utrzyma połączenia z ChRL, choć nie wyklucza zmiany w przypadku pogorszenia sytuacji.

"Nie możemy stwierdzić, że sięgnęliśmy dna, ani jak bardzo (wirus) będzie się jeszcze rozprzestrzeniać" - powiedział na konferencji prasowej dyrektor linii Hideki Kikuyama.

Przy okazji JAL podało, że w okresie od kwietnia do grudnia 2019 r. zysk netto spadł o 28,4 proc. do 700 mln dolarów. Ma to związek z mniejszym zainteresowaniem lotami międzynarodowymi i przewozami towarów. Wpływ na finanse ma także wojna handlowa USA z Chinami.

W czwartek wieczorem Business Insider podawał, że loty do Chin zawiesiło 43 przewoźników. Są wśród nich takie linie jak: Air Canada, Air France, American Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Iberia, KLM, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Swiss International Air Lines i Ukraine International Airlines.

Tymczasem PLL LOT podał, że jeśli będą przesłanki to linie zawieszą połączenia z Chinami.

Epidemia zabiła już w Chinach co najmniej 213 osób, a zakażenia potwierdzono u prawie 10 tys. osób, z czego ponad 1,5 tys. przypadków określono jako ciężkie. U ponad 15 tys. osób podejrzewa się zakażenie, a ponad 100 tys. osób poddano obserwacji.

Wirus, który wywołuje zapalenie płuc, przedostał się do wszystkich prowincji i regionów ChRL, a także do kilkunastu krajów świata, w tym do Niemiec, Francji, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Jak dotąd nie pojawiły się doniesienia o zgonach poza Chinami kontynentalnymi.