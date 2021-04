Jeden chętny do budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu

Brytyjska firma Baltic Gateway złożyła ofertę w postępowaniu mającym wyłonić inwestora i późniejszego operatora głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Oprócz Brytyjczyków nie zgłosił się nikt inny.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Coraz więcej kontenerów

- Obecnie trwa weryfikacja złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i myślę, że do końca roku zakończymy negocjacje w toku dialogu konkurencyjnego. Potem zostanie przeprowadzona procedura ostatecznego wyboru partnera prywatnego, z którym będziemy chcieli związać się umową na długoterminową współpracę - powiedział nam niedawno wywiadzie Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.Czytaj więcej: Port Gdynia przed wielkim, inwestycyjnym skokiem Port w Gdańsku ma z kolei zostać rozbudowany o Port Centralny.Budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu to przedsięwzięcie ciekawe z kilku względów. Z racji położenia jego bezpośrednim zapleczem może być nie tylko Polska, ale także Niemcy.Prof. Horst Linde, prof. Instytutu Transportu Lądowego i Morskiego Uniwersytetu Technologicznego w Berlinie zapewnia, że jest wystarczająco dużo miejsca na terminal, który wypełni lukę między Hamburgiem a Gdańskiem i zapewni dogodny dostęp do szerokiego zaplecza zachodniej Polski, wschodnich Niemiec i dalszych obszarów położonych na południu Europy. Ekspert zauważa, że terminal umiejscowiony w porcie zewnętrznym zapewni swobodną obsługę największym kontenerowcom wpływającym na Bałtyk. Podkreśla jednocześnie potencjał żeglugowy Odry, połączenia drogowe i kolejowe ze Śląskiem, z Czechami, Austrią czy Węgrami.- To powinny być wystarczające atuty do skutecznej rywalizacji z Gdańskiem i Hamburgiem oraz innymi portami, jak Rostok czy Lubeka - stwierdza ekspert z Berlina.Co do właściwej lokalizacji terminalu nie ma najmniejszych wątpliwości prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewcz.- Świnoujście jest wręcz predestynowane do tego typu przedsięwzięć, a ja zawsze byłem, jestem i będę zwolennikiem inwestycji, które służą naszemu miastu - podkreśla prezydent. - Świnoujście to port zewnętrzny, do którego zawiną największe statki, jakie pływają po Bałtyku. Koszty utrzymania portu zewnętrznego są nieporównywalnie mniejsze, niż wewnętrznego. Wspierałem koncepcję budowy terminalu gazowego. Gazoport funkcjonuje, służy Polsce i miastu. Teraz jest rozbudowywany. Nie miałem wątpliwości, że to była właściwa decyzja. Terminal LNG w znaczący sposób zasila też budżet Świnoujścia. Podobnie podchodzę do dalszego rozwoju portu i wybudowania obok gazoportu terminalu kontenerowego.Kilka lat temu przeciwko planowanej budowie portu kontenerowego wystąpiła grupa mieszkańców podnosząca argumenty ekologiczne i turystyczne (zabranie pod port części plaży). Powołano do życia Stowarzyszenie Prawobrzeża. W 2019 r. złożyło ono petycję do Parlamentu Europejskiego "z uwagi na planowanie portu na obszarze Natura 2000 oraz m.in. ze względu na niebezpieczeństwo, jakie niesie usytuowanie terminalu kontenerowego w pobliżu terminalu gazowego LNG".Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście argumentuje, że obiekt taki, jak planowany terminal głębokowodny, nie emituje pyłów, nie dymi, a z racji lokalizacji ogranicza do minimum wpływ na otoczenie i środowisko naturalne. Ma to również istotne znacznie dla mieszkańców pobliskiej dzielnicy Warszów, która będzie od terminala oddzielona naturalną ścianą lasu. Sieć kolejowa i drogowa z węzłem Łunowo, łączącym terminal z ekspresową drogą S3 również omijają osiedla mieszkalne.Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, ekonomista Uniwersytetu Szczecińskiego analizując sytuację na rynku kontenerowym odwołuje się do twardych danych statystycznych.- W 2019 r. przeładowano w Polsce 3,05 mln TEU. To najlepszy wynik wśród państw położonych w basenie Morza Bałtyckiego - przyznaje profesor. - Kolejne miejsce zajmują Rosja (2,54), Finlandia (1,61), Szwecja (1,60), Dania (0,87), Litwa (0,70), Łotwa (0,47) i Estonia (0,22).Zdaniem prof. Zarzeckiego te dane świadczą zarówno o wielkości i sile polskiej gospodarki, jak i nowoczesności naszych terminali kontenerowych. - Trzeba jednak zauważyć, że ten sukces jest wyłącznym dziełem terminali z Trójmiasta, bowiem w Gdańsku przeładowano aż 2 mln 073 tys. TEU, a w Gdyni 897 tys. TEU - dodaje ekonomista. - Oznacza to, że na te dwa porty przypada aż 97,5 proc. wszystkich przeładunków kontenerowych w polskich portach.Ekspert US jest przekonany, że terminal kontenerowy w Świnoujściu zmieni tę sytuację, i porty ujścia Odry przystąpią do walki o coraz większy strumień kontenerów pojawiających się każdego roku na Morzu Bałtyckim. Z prognoz analityków wynika, że w ciągu 15-20 lat przeładunki kontenerów w polskich portach mogą wzrosnąć do 8 mln TEU. Oznaczałoby to przyrost o 167 proc.