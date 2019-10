Jeśli chcemy mieć nowoczesną kolej, musimy wysupłać 300 mld zł

W Krajowym Programie Kolejowym zmieniliśmy podejście do roli kolei, nie są już zamykane linie, a przeciwnie, te zamknięte są przywracane do ruchu i budowane są nowe. Wśród wielu zadań KPK jest też budowa kolei aglomeracyjnych. Usprawniliśmy proces realizacji inwestycji, odchodząc od dyktatu zamawiającego i wprowadzając dialog z wykonawcami i producentami materiałów. Nie muszą się oni obawiać „dołka” inwestycyjnego, bo od 2021 r. przez kilka kolejnych lat chcemy, by nasze inwestycje miały rocznie wartość średnio po 12 mld zł – mówi w rozmowie z portalem WNP.PL Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Pomimo modernizacji linii kolejowych PKP PLK utrzymuje na nich przepustowość dla ruchu towarowego. Na głównych szlakach średnia prędkość pociągów cargo wzrośnie do 35 km/h w końcu tej perspektywy finansowej, na innych w ciągu 5-8 lat.

W dialogu z wykonawcami PLK oszacowała 2 lata temu, że rynek jest w stanie przerobić rocznie zleceń za 10-12 mld zł. Ponieważ ceny wzrosły o ok. 20 proc., rynek może wchłonąć w 2020 r. prace za 12-14 mld zł.



Aby polska sieć kolejowa była nowoczesna i odpowiadała na różne oczekiwania, także likwidacji wykluczenia komunikacyjnego, do ok. 2040 r. potrzeba zainwestować od 250 do 300 mld zł.