Jeśli nie gaz, to co? Polski transport morski w poszukiwaniu napędu

- Zleciłem przygotowanie raportu nt. zużycia paliwa przez nasze pięć jednostek w ub. roku. Wyszło 138 tys. ton, co oznacza, że emitujemy około pół miliona ton CO2. Mnożąc ponad 60 euro za tonę, otrzymujemy horrendalną kwotę - mówi Andrzej Madejski, prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej (Polferries). Rozmawiamy m.in. o przyszłości napędów statków morskich i programie promowym.

- Tak. Ostatnio zleciłem przygotowanie raportu nt. zużycia paliwa przez nasze pięć jednostek w ub. roku. Wyszło 138 tys. ton. Biorąc pod uwagę, że emisję CO2 liczy się w stosunku trzy do jednego, emitujemy około pół miliona ton CO2. Mnożąc sześćdziesiąt parę euro za tonę (cena uprawnień do emisji - dop. red.), otrzymujemy horrendalną kwotę. Byłoby to duże, wręcz kluczowe, obciążenie naszego budżetu. Zaznaczmy, że nie wiemy, ile będzie kosztować emisja tony CO2 za kilka lat.- Tak. I ta zasada będzie obowiązywać globalnie. Ewentualnie grozić to będzie zmniejszeniem wymiany handlowej pomiędzy krajami ze względu na nieopłacalność transportu.Chociaż niektórzy armatorzy znajdą się w lepszej sytuacji niż inni. Jeśli ma się dużą i młodą flotę, można elastycznie planować swoją działalność i zarządzić wymianę napędów. Kto ma duże zasoby, może to zrobić. Nasze pięć jednostek jest codziennie w użytku. Zatrzymanie którejkolwiek na dłuższy czas to istotny spadek przychodów. Jesteśmy w klinczu: eksploatacja versus spełnienie wymogów klimatycznych.Zresztą w praktyce nawet i tak nie pokusilibyśmy się o nowe napędy. Polska Żegluga Bałtycka, w ogóle operatorzy promowi w Polsce, mają tabor w podeszłym wieku i dla nas jedynym sposobem na ograniczenie emisji jest jego wymiana. Adaptowanie wiekowych jednostek do nowych wymagań jest absolutnie nieuzasadnione ekonomicznie.Czytaj także: Duży ciężar to polska specjalność. Nie zarobimy na iPhone’ach, ale na turbinach - Tak. Polska Żegluga Bałtycka będzie beneficjentem jednego z trzech promów (w opcji czterech). Wstępnie prowadzone są ze stocznią rozmowy w sprawie napędu LNG, ale w układzie hybrydowym z napędem elektrycznym. Na dziś, według mnie, to najnowocześniejsza technologia napędu statków. Jednak nie będzie to zeroemisyjny statek, więc za 15 lat będziemy musieli sprostać nowym wymaganiom. W grę będzie wchodzić konieczność wymiany niezużytego napędu.- Pływamy po Morzu Bałtyckim. To rejon bardzo restrykcyjnych przepisów pod względem wszelkiego rodzaju emisji. Przykładowo, zawartość siarki w paliwie nie może tu przekraczać 0,1 proc. Koszt, który ponosi armator, to zakup bardzo drogiego paliwa z niską zawartością siarki. Alternatywą jest zamontowanie tzw. skruberów, czyli urządzeń do eliminacji siarki ze spalin. Pracujemy jednak w warunkach rynkowych. W przypadku jednostek pasażerskich pływających po Bałtyku takie nakłady byłyby ekonomicznie nieuzasadnione. Pływamy więc na paliwie niskosiarkowym, płacąc za nie wyższe stawki.Dodatkowym czynnikiem, który podnosi nasze koszty eksploatacyjne związane z ochroną środowiska, są ścieki, które muszą być zdawane w portach. W związku z coraz ostrzejszymi wymogami koszty ich odprowadzania w ostatnim roku wzrosły aż czterokrotnie.- W Polskiej Żegludze Bałtyckiej mamy dywersyfikowane przewozy. Około 70 proc. to cargo, ciężarówki i trailery (przyczepy - red.), 30 proc. transport osobowy. W chwili wybuchu pandemii - ze względu na duży spadek popytu na przewozy cargo - wyłączyliśmy z ruchu jedną jednostkę na prawie trzy miesiące. Zwiększyły się za to przewozy pasażerskie, ponieważ linie lotnicze zawiesiły loty międzynarodowe. Skorzystaliśmy na tym jako firma. Sumarycznie nie odnotowaliśmy więc aż tak dużej straty, która na pewno by się pojawiła, gdybyśmy opierali się tylko na transporcie towarowym.- Trzy już za nami, więc wiemy, jak się zachowywać, jeśli przyjdzie czwarta. Jestem też pewien, że im więcej ludzi się zaszczepi, tym ryzyko tąpnięć strukturalnych w przewozach będzie mniejsze, a rząd zapewnił społeczeństwu pełną dostępność skutecznych szczepionek.- Cechą wspólną obu terminali będzie możliwość przyjmowania promów o większej długości (w Gdyni do 240 m - red.) niż obecnie. Dlaczego jest to istotne? Wracamy do ekologii. Dłuższy i większy prom równa się niższe zużycie paliwa na jednostkę przewozową. Idziemy więc w maksymalizację rozmiarów, oczywiście zdroworozsądkowo. Nie zbudujemy promu długiego na 400 metrów, jak współczesne statki kontenerowe. Przede wszystkim przez taki rozmiar zbytnio wydłużyłby się czas załadunku i wyładunku. Generalnie do operowania na Bałtyku aż taka skala nie jest potrzebna, jednak większych promów od dziś eksploatowanych będzie przybywać. Infrastruktura portów musi być do tego przygotowana z wyprzedzeniem.- Rozważamy wymianę dwóch najstarszych jednostek, najmniej ekonomicznych. Nowe promy chcemy pozyskać z rynku wtórnego.- Analizy są już przeprowadzone. Kluczowa jest sytuacja na rynku wtórnym. Tu muszą się spotkać dwie strony: kupujący ze sprzedającym. Czasami brakuje detalu, żeby domknąć transakcję.- PŻB operuje na dwóch liniach: Świnoujście-Ystad i Gdańsk-Nynäshamn. Jeżeli chodzi o tę pierwszą linię, która ma charakter głównie towarowy, to priorytetem jest wymiana taboru. W przypadku drugiej linii przymierzamy się do zmiany terminala. Wraz z innym armatorem planujemy na przełomie roku przenieść się do Gdyni.Myślimy też o dywersyfikacji biznesu. Mocno przyspieszyła morska energetyka wiatrowa w Polsce, będziemy więc próbować wykorzystać tę szansę rynkową i wejść na rynek z produktem przewozów załóg serwisowych na polskie farmy wiatrowe.Czytaj także: Nie odcinają się od węgla. Portowcy liczą na powrót importu