Jest projekt rozporządzenia ws. infrastruktury dostępowej do portów

Projekt zmiany rozporządzenia ws. infrastruktury dostępowej do portów w Szczecinie i Świnoujściu został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Nowelizacja ma na celu uaktualnienie parametrów obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład tej infrastruktury.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, uaktualnienie parametrów obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury dostępowej do portów w Szczecinie i Świnoujściu jest konieczne, ponieważ zmieniły się one w wyniku pogłębienia toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m.

"Rozporządzenie w sprawie infrastruktury dostępowej stanowi spis z natury, zatem wymaga okresowej nowelizacji w efekcie prowadzonych inwestycji. Aktualna treść rozporządzenia w sprawie infrastruktury dostępowej nie odpowiada rzeczywistym parametrom obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie" - zaznaczono w uzasadnieniu.

Zmiany polegają m.in. na określeniu nowych parametrów toru wodnego Świnoujście - Szczecin, Kanału Grabowskiego, Odry Zachodniej, toru wodnego w Kanale Polickim oraz w Kanale Wetlina, zmianie liczby pływających znaków nawigacyjnych (pław świetlnych) na torze wodnym Świnoujście - Szczecin, wprowadzeniu mijanki na Zalewie Szczecińskim oraz mijanki Police.

Zaproponowano, aby rozporządzenie zmieniające weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl