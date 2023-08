Jest reakcja PKP PLK na zamieszanie na torach

Wobec wzmożonej liczby przypadków nieuprawnionego użycia systemu radiostop powodujących zatrzymanie pociągów PKP PLK podjęło decyzję o znaczącym przyspieszeniu wymiany analogowych urządzeń nadawczo-odbiorczych na cyfrowe. Nie podano jednak żadnych terminów.

Od piątkowego wieczora polska kolej jest nękana procederem nieuprawnionego używania sygnału radiostop przez nieznanych sprawców. Przypadków, w wyniku których pociąg samoczynnie się zatrzymuje, było już kilkadziesiąt. Sprawą zajmują się służby kolejowe, ale też bezpieczeństwa państwa i organy ścigania.

Ireneusz Merchel: proceder nie zagraża bezpieczeństwu polskiej kolei

W środę głos w sprawie zabrał Ireneusz Merchel, prezes państwowej spółki PKP PLK, która zarządza infrastrukturą kolejową w Polsce, podkreślając, że mimo problemów dla podróżnych i przewoźników, proceder nie zagraża ich bezpieczeństwu. W jego opinii, ostatnie wydarzenia nie łączą się z opóźnieniami we wdrażaniu łączności cyfrowej GSM-R na kolei.

- System radiostop jest na kolei potrzebny ze względów bezpieczeństwa i dzięki niemu udało się zapobiec wielu niebezpiecznym zdarzeniom na sieci kolejowej. Obecnie funkcjonuje on w systemie obejmującym analogowe urządzenia. Ze względów technologicznych istnieje obecnie możliwość uruchomienia tego systemu z zewnątrz - informuje Ireneusz Merchel.

Zaznacza także, że przypadki nieuzasadnionego użycia systemu radiostop zdarzają się stosunkowo często i obecna sytuacja nie jest precedensem. Nigdy nie wpływają one na bezpieczeństwo polskiej kolei, a najczęściej nie generują także utrudnień w ruchu. Opóźnienia pociągów pasażerskich wywołane nieuzasadnionym użyciem systemu radiostop wahają się od kilkudziesięciu sekund do kilkunastu minut. Zarządca infrastruktury każde nieuzasadnione użycie sygnału radiostop zgłasza odpowiednim służbom. Dzisiaj wyjaśnienia wymaga skala i seria incydentów.

- Aby możliwość nadania sygnału radiostop przez osobę nieuprawnioną została zredukowana, konieczna jest wymiana urządzeń. Pierwotnie taką wymianę jako zarządca infrastruktury planowaliśmy w naszym systemie przeprowadzić w sposób ewolucyjny, równolegle do instalowania na sieci kolejowej systemu GSM-R. Wówczas również wymieniliby go przewoźnicy - wyjaśnia prezes PKP PLK, dodając, że są to niezależne systemy i odrębne zagadnienia: wprowadzenie systemu GSM-R nie musi odbywać się jednocześnie z wymianą radioodbiorników z analogowych na cyfrowe.

PKP PLK uznawało do tej pory, że te prace powinny przebiegać równolegle - tym bardziej, że jest to proces kosztowny, przede wszystkim dla przewoźników. Łączny koszt takiej inwestycji wynosi około 200 mln zł.

- W obecnej sytuacji wzmożonej liczby przypadków nieuzasadnionego użycia systemu radiostop podjęliśmy decyzję, że znacząco przyspieszymy trwający proces wymiany analogowych urządzeń nadawczo-odbiorczych na cyfrowe - informuje prezes Merchel.

Taka zmiana dotyczyć będzie musiała nie tylko PKP PLK, ale wszystkich podmiotów zajmujących się ruchem kolejowym. W ten sposób możliwość nadawania sygnału radiostop przez osoby nieuprawnione zostanie poważnie zredukowana.

Problem z migracją z sytemu analogowego do cyfrowego

O związkach między przejściem polskiej kolei na łączność cyfrową pisaliśmy wczoraj. W artykule zacytowaliśmy wypowiedź prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Ignacego Góry sprzed czterech lat, w której zapowiadał on, że po wdrożeniu GSM-R wykluczone będą występujące na polskiej sieci zatrzymania pociągów za pomocą nadania sygnału alarmowego przez radioamatorów. Z kolei wprowadzanie tzw. radiostop 2 planowano jako element migracji funkcjonalności łączności analogowej do systemu cyfrowego.

